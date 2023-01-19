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    中國專家：城市感染高峰已過 但狼還是要吃羊的

    中國疫情嚴峻。（歐新社）

    中國疫情嚴峻。（歐新社）

    2023/01/19 13:25

    〔中央社〕前中國疾控中心主任高福表示，Omicron毒力下降，但終究還是新冠病毒，「狼還是要吃羊的」，脆弱、高危人群恐出現重症、甚至死亡，因此既不能有「恐冠症」，也不能有「輕冠症」。

    中國科學院院士、前疾病預防控制中心主任高福近日接受陸媒中國新聞周刊訪問，談及中國目前COVID-19疫情相關問題時，作了上述表示。

    他指出，以北京、河南、江蘇、安徽為代表的省市，城市感染高峰已過。在北京，最近去醫院還有些擁擠，但就診患者數量和本輪疫情早期相比，已出現下降；一些縣城和農村地區也已度過感染高峰。

    高福說，中國目前主要流行的病毒株為BF.7和BA 5.2兩個分支，已有很高感染率的地區，人群短期內重複感染的機率很小；但尚未進入感染高峰的地區，例如一些偏遠農村，由於春節期間民眾返鄉，可能會出現感染高峰；而這一波感染不會比防疫政策調整後的第一波高峰更高。

    高福表示，新的感染高峰很可能出現在缺醫少藥、剩餘不到10%未完成全程疫苗接種的地方，這些地區會出現醫療擠兌，因此要將最重要的醫療資源留給有慢性病、高齡的高危人群。

    高福認為，農村這波感染高峰會持續到3月；而春節一過，防控意識放鬆，2至3月，可能還會出現一個小的感染高峰。

    他說，XBB.1.5有著明顯的免疫逃逸，幾乎相當於一個全新病毒。XBB若最終於3、4月在中國流行開來，從疫苗和免疫角度，民眾可能會再感染一次；但現有疫苗對感染XBB後的防重症、死亡，還能提供一定基礎保護。

    高福警告，中國和世界其他很多國家的基礎免疫水準不同。國外先後經歷了Delta、Omicron BA.1、BA.2、BA.5等多輪自然感染，不少民眾還打了針對Omicron毒株的第4劑疫苗，相對之下，中國此前未曾經歷大規模自然感染，這會導致一種毒株在國內的流行表現與在全球其他國家不同。

    不過，隨著時間的推移，他預測，到了5、6月，中國很可能與全球其他國家一樣，流行相同的毒株。

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