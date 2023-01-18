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    烏克蘭總司令首會美最高將領 概述烏軍緊急需求

    2023/01/18 04:36

    〔中央社〕烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）今天在波蘭與美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）首度面對面會談，扎盧茲尼表示，他向密利概述烏克蘭武裝部隊的「緊急需求」。

    烏克蘭正努力從西方國家取得大批現代主力戰車，希望藉此逐退去年二月入侵、掠奪烏南和烏東大片土地的俄羅斯部隊。

    扎盧茲尼在通訊軟體Telegram上發表的聲明中說：「我概述烏克蘭武裝部隊的緊急需求，滿足這些需求將可加速我們取得勝利。」

    扎盧茲尼去年12月接受經濟學人（The Economist）訪問時表示，烏克蘭需要300輛坦克、600至700輛步兵戰車和500門榴彈砲（howitzer），以逐退入侵部隊。

    他表示：「我知道我可以擊敗敵人，但我需要資源。」

    美國是開戰迄今基輔的最大軍事援助供應者。

    西方盟邦預定20日在德國美軍蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）集會，承諾提供烏克蘭軍事援助，並聚焦提供現代主力戰車提案。

    德國製造的豹式（Leopard）坦克廣為歐洲各地軍隊使用，被視為最有可能大量運交烏克蘭的選項，但是未經柏林許可，不得再出口至烏克蘭。

    扎盧茲尼在聲明中說，他為「美國及盟邦提供烏克蘭的堅定支持和援助」向密利致謝。1120118

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