美中航艦南海較勁 中國專家「認慫」：山東號遜於尼米茲號......

美軍尼米茲號航空母艦12日起在南海展開多項操練行動。（法新社）

2023/01/17 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍第七艦隊13日宣布，尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）打擊群12日起在南海展開多項操練行動，中國軍方隨後於14日宣布山東號航艦艦隊近日也在南海進行實兵實戰化對抗演練，美中相繼在南海有動作，引發各界關注。在各個中國媒體吹噓山東號優於尼米茲號之際，有中國評論家卻「認慫」，直言山東號在許多方面仍遜於尼米茲號。

尼米茲號打擊群12日起在南海進行海上打擊訓練、反潛作戰、地空聯合及飛行作戰等訓練，這是該航艦打擊群2022年至2023年部署期間首次在南海展開行動，美方強調相關行動符合國際法的航行自由。中國軍媒「人民海軍」則在14日釋出山東號編隊近日在南海演訓的畫面，頗有與美軍較勁意味。

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中國軍事評論家「海上客」今天（17日）在《網易》刊文指出，在中國軍方釋出同樣在南海有所動作的消息後，15日中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）披露尼米茲號「高速行駛」到馬來西亞和印尼交界的海域，「撇開最快明年服役的福建號，山東號毫無疑問是中國海軍現役最新的航艦，而尼米茲號則是美軍現役最舊航艦......正因為山東號的『新』與尼米茲號的『舊』，使得一些評論認為尼米茲號打擊群之所以高速駛離南海，是因為看到山東號後認慫，但我看來情況並非如此。」

「海上客」表示：「尼米茲號是美軍尼米茲級航艦首艦（1975年服役），確實已經年過半百，但更需要看到的是該艦本身是核動力、蒸汽彈射起飛的10萬噸級航艦。單艦戰力而言，還是要遠超山東號的，畢竟山東號是非核動力、滑躍起飛式樣的航艦，無論艦載機數量、起降速度，都是劣於尼米茲號的。且尼米茲號服役後至今，已經歷多次現代化改造升級。」

「海上客」認為，此次尼米茲號的行動目的就是要展現其能「任意穿行南海」的能力，「這種『自由航行』，當然是秀肌肉，想要對華進行震懾。同時，出現在印尼、馬來西亞交界海域，也是在對東協一些國家進行傳統性的『示威』，即強調『霸權仍在美國這裡』。」

中國軍方14日宣布近日也在南海進行實兵實戰化對抗演練。（法新社）

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