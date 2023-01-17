被中國打壓後撤出北京 加拿大史上首名駐台記者：台灣之美超過預期

加拿大史上首個駐台記者勒布朗表示，他來台工作一段時間後感到台灣之美超過預期。圖為2023台北101跨年煙火（資料照）

2023/01/17 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大廣播公司（CBC）駐亞洲記者勒布朗（Philippe Leblanc）原本駐點中國北京，先前等了2年遲遲等不到續發工作簽證，最終CBC宣布關閉在北京設立超過40年的分社；勒布朗轉而派駐台灣，他到台灣後透露台灣之美「超過預期」，而且他能感受到台灣人為了保衛自己的生活方式所做出的努力。

據《加拿大國際廣播電台》（RCI）報導，勒布朗在去年11月拿不到中國工作簽證後，成為加拿大史上首個駐台記者，他最近回到加拿大休假時接受加廣中文採訪，說明他在台灣工作一段時間後的觀察和想法。

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勒布朗表示，他差不多以每週1篇特稿的速度，針對台灣各方面進行報導，當中包括採訪外交部長吳釗燮、台灣民眾響應的全民防禦措施、加拿大與台灣百年來的淵源等等。

勒布朗指出，在俄羅斯入侵烏克蘭初期，他曾前往烏國採訪，而在台灣他能感受到和烏克蘭一樣的氛圍，那就是台灣人擁有頑強的抵抗力、對這座島嶼的愛以及為了保衛自己的生活方式做出努力。

勒布朗說，俄軍進攻烏克蘭後，很多人意識到台灣也可能和烏國遭受同樣命運，因此得到更多的國際關注。不過，勒布朗透露台灣人更希望台灣是因為其他方面受到矚目，而不僅僅是因為中國武力威脅才受到注意。

勒布朗表示，他以前聽過很多對台灣的讚美，直到真的住下來之後，才領略到台灣的美好超出預期。勒布朗說，台灣人非常歡迎外國記者，他感受到難以置信的熱情，民眾也非常願意和他交談，因此自己非常開心可以自由地在這裡工作。

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