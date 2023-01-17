為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被中國打壓後撤出北京 加拿大史上首名駐台記者：台灣之美超過預期

    加拿大史上首個駐台記者勒布朗表示，他來台工作一段時間後感到台灣之美超過預期。圖為2023台北101跨年煙火（資料照）

    加拿大史上首個駐台記者勒布朗表示，他來台工作一段時間後感到台灣之美超過預期。圖為2023台北101跨年煙火（資料照）

    2023/01/17 16:43

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大廣播公司（CBC）駐亞洲記者勒布朗（Philippe Leblanc）原本駐點中國北京，先前等了2年遲遲等不到續發工作簽證，最終CBC宣布關閉在北京設立超過40年的分社；勒布朗轉而派駐台灣，他到台灣後透露台灣之美「超過預期」，而且他能感受到台灣人為了保衛自己的生活方式所做出的努力。

    《加拿大國際廣播電台》（RCI）報導，勒布朗在去年11月拿不到中國工作簽證後，成為加拿大史上首個駐台記者，他最近回到加拿大休假時接受加廣中文採訪，說明他在台灣工作一段時間後的觀察和想法。

    勒布朗表示，他差不多以每週1篇特稿的速度，針對台灣各方面進行報導，當中包括採訪外交部長吳釗燮、台灣民眾響應的全民防禦措施、加拿大與台灣百年來的淵源等等。

    勒布朗指出，在俄羅斯入侵烏克蘭初期，他曾前往烏國採訪，而在台灣他能感受到和烏克蘭一樣的氛圍，那就是台灣人擁有頑強的抵抗力、對這座島嶼的愛以及為了保衛自己的生活方式做出努力。

    勒布朗說，俄軍進攻烏克蘭後，很多人意識到台灣也可能和烏國遭受同樣命運，因此得到更多的國際關注。不過，勒布朗透露台灣人更希望台灣是因為其他方面受到矚目，而不僅僅是因為中國武力威脅才受到注意。

    勒布朗表示，他以前聽過很多對台灣的讚美，直到真的住下來之後，才領略到台灣的美好超出預期。勒布朗說，台灣人非常歡迎外國記者，他感受到難以置信的熱情，民眾也非常願意和他交談，因此自己非常開心可以自由地在這裡工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中俄威脅增加 加拿大斥資逾4千億購買88架F-35
    2023/01/10 09:17

    中俄威脅增加 加拿大斥資逾4千億購買88架F-35
    加拿大跟進各國 對中國旅客實施強制性入境管制
    2023/01/01 10:03

    加拿大跟進各國 對中國旅客實施強制性入境管制

    江詩丹頓全新腕錶 薈萃東西方藝術之美
    加拿大對中國信任瓦解 杜魯道政府親中變批中
    2022/12/31 06:28

    加拿大對中國信任瓦解 杜魯道政府親中變批中
    中國拖2年不核發簽證 加拿大廣播公司關閉北京分社
    2022/11/03 11:42

    中國拖2年不核發簽證 加拿大廣播公司關閉北京分社

    肉品專家黑橋牌帶你品嚐年味
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播