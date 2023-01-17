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    俄版女戰狼語無倫次？ 為此事痛罵法國「戀屍癖」

    俄國外交部發言人札哈蘿娃。（美聯社）

    俄國外交部發言人札哈蘿娃。（美聯社）

    2023/01/17 16:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕被稱為「俄版女戰狼」的俄國外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova），因法國拒絕與俄羅斯合作保護與修復巴黎南郊聖熱訥維耶沃-德布瓦市 （Sainte-Geneviève-des-Bois）知名的俄國東正教公墓，而痛罵法國當局有「恐俄症」和「戀屍癖」。

    熱訥維耶沃-德布瓦曾設有俄羅斯正教會的機構，市內曾有大規模俄羅斯人社區，該處公墓是海外最大俄羅斯公墓，建於1879年2月，2000年俄羅斯總統普廷曾到訪，是該市的重要歷史古蹟，其中有5000多座俄國人墳墓，蘇聯時代的著名韃靼族芭蕾舞蹈家紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）以及二戰期間許多在法國部隊作戰的俄羅斯飛行員均安眠於此地。

    當地俄羅斯東正教墓地保護委員會（CESOR）負責人洛普欣（Nikolai Lopukhin）日前告訴法國《世界報》，該墓地嚴重破敗且雜草叢生，一些墓碑還被寫上「特許權已過期，需要聯繫市長辦公室」警語。俄羅斯提議支付款項，用於墓地的租用與維護，但該市市長不予回應。

    據俄國《URA-RU》新聞網報導，札哈蘿娃16日在Telegram發文批評法國當局決定停止與俄羅斯在Sainte-Genevieve-des-Bois公墓維護和修復方面的合作，這是某種「戀屍癖」。她對法國「向與死者開戰」表示不滿，稱法方對埋葬俄羅斯移民的墳墓進行報復。札哈蘿娃還藉機對那些為躲避動員而出逃海外的俄羅斯公民喊話，強調真正會接納他們的只有祖國。

    聖熱訥維耶沃-德布瓦市 （Sainte-Genevieve-des-Bois）的俄國東正教公墓。（圖擷取自維基百科公領域）

    聖熱訥維耶沃-德布瓦市 （Sainte-Genevieve-des-Bois）的俄國東正教公墓。（圖擷取自維基百科公領域）

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