突撤清零政策核酸業崩潰 「大白」討薪抗議再添中國新動盪

中國突然取消嚴格清零政策，導致核酸檢測產業崩潰，核酸檢測工作人員「大白」瞬間失業，多地爆發討薪抗議，恐構成中國另一個的動盪源頭。（美聯社）

2023/01/17 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國突然取消嚴格清零政策，除導致疫情一發不可收拾外，也讓核酸檢測產業崩潰，許多核酸公司紛紛申請註銷，甚至有些成立不到1個月就申請註銷，核酸檢測工作人員「大白」瞬間失業，多地爆發討薪抗議，恐構成中國另一個的動盪源頭。

據《紐約時報中文網》報導，中國嚴格執行了近3年的「清零」政策讓中國許多與病毒檢測有關的公司賺了大錢，中國去年光是與防疫相關的預算，便高達約520億美元（約1.6兆台幣），大多數被核酸檢測產業拿走，隨著傳染性很強的Omicron變異株出現，使得遏制病毒變得幾乎不可能，中國已在去年12月初放棄「清零」政策。

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不過中國突然取消「清零」防疫政策後，龐大的病毒追蹤和檢測行業崩潰，導致從事與流行病疾控有關的工作人員憤怒要求工資和工作。

在重慶，數百名工人與一家COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測試劑盒製造商發生工資糾紛，杭州3家生產檢測盒的工廠，也發生勞工抗爭，有目擊者稱幾名工人爬上檢測盒製造廠的屋頂，抗議因發不出工資被迫提前放假，其他工人們也因工資糾紛已抗議好幾天。

過去政府基層工作人員有支執行清零的大軍，因穿著白色防護服被稱之為「大白」，如今這支「大白」許多人被解僱，將給動盪的勞動力市場增添更多動亂因子；總部設在紐約的中國勞工權益組織中國勞工觀察的創辦者和執行主任李強直言，工人除了發洩外，幾乎沒有其他消解他們不滿的辦法；《紐時》認為，這些後果構成了新的動盪源頭，挑戰中共的維穩努力。

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