塞內加爾才哀悼40死車禍 巴士撞卡車再釀19死

塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）在推特發文表示，「我們的道路上又發生了一起致命意外…造成19條人命損失」。（擷自推特）

2023/01/16 22:08

〔中央社〕西非國家塞內加爾再次發生嚴重車禍事故。消防人員表示，塞內加爾北部今天有一輛巴士與一輛卡車相撞，造成19人身亡。8天前該國中部才發生2輛巴士相撞事故，40人喪生。

塞內加爾國家消防部門迪亞塔上校（Papa Ange Michel Diatta）告訴法新社，事故發生盧加區（Louga）城市沙卡（Sakal）附近，另有25人受傷。

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塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）在推特發文表示，「我們的道路上又發生了一起致命意外…造成19條人命損失」。

他表示，這個傷亡人數「凸顯需要強化公路交通安全」。

道路事故在塞內加爾相當常見，專家表示，主要原因在於駕駛失誤、路面狀況不佳，以及車輛年久失修。

2輛巴士8日在中部卡夫林區（Kaffrine）相撞，導致40人死亡、100多人受傷，塞內加爾宣布進入3天哀悼期。

塞內加爾政府隨後宣布20多項措施，包括巴士和卡車限制最高時速90公里、禁止夜間巴士班次，以及禁止進口二手輪胎。使用二手輪胎被懷疑是8日巴士相撞事故的主因。

然而，巴士公司對這些措施表達抗議；在為了避免車身失去平衡，禁止把行李放在車頂上的這項禁令上，爭取到1年緩衝期。

有關最新這起事故的肇事原因，一名目擊者在接受RFM廣播節目訪問時說，巴士駕駛當時試圖閃躲路上的一頭驢。

根據世界銀行（World Bank）統計，人口1700萬的塞內加爾每年每10萬人就有24人死於車禍。

相較下，歐盟國家的車禍死亡比例是每10萬人當中6人，瑞士則是2人。撒哈拉沙漠以南的非洲國家平均高達27人。

Encore un autre accident mortel sur nos routes à l’entrée de Ngeun Sarr. 19 vies humaines perdues et 24 blessés. Cela met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière. Mes condoléances émues aux familles éplorées. Prompt rétablissement aux blessés. — Macky Sall （@Macky_Sall） January 16, 2023

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