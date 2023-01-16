比利時尿尿小童裝台積電最先進晶片？查核中心：錯誤消息

社群平台傳言擷圖。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

2023/01/16 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群媒體上流傳一支長度為1分鐘的影片，並稱「比利時尿尿小童的小蛋蛋裝了台積電最先進的奈米晶片，這將為比利時這個國家大賺觀光財！」事實查核平台查證後指出，尿尿小童身上並無晶片，且影片出處為美國的整人節目，為錯誤消息。

「TFC台灣事實查核中心」本月16日發布的「事實查核報告」 指出，社群平台自1月9日起流傳一支長度為1分鐘的影片，搭配訊息指稱：「比利時的尿尿小童已經長大了，會逗人開心囉！科技進步了，他的小蛋蛋裝了台積電最先進的奈米晶片，這將為比利時這個國家大賺觀光財！」且影片內容經檢視，尿尿小童突然噴出強力水柱，並噴到圍觀、拍照的民眾。

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查核中心以電郵聯絡記錄尿尿小童歷史與文化的布魯塞爾城市博物館，博物館表示，尿尿小童身上並沒有安裝晶片，水流則是靠手動啟動的。而查核中心也以電郵諮詢德新社（DPA）的比利時查核部門，該部門表示，2017年時，曾有人利用尿尿小童惡作劇，將雕像的水龍頭打開，讓水噴到路人身上，不過很快就將它復原了，不確定影片是否經過操弄，即便它出現影片中的段落，也只是暫時的。因為此非尿尿小童的運作方式，且尿尿小童已在2019年施工，使用循環用水，避免浪費水資源。

查核中心以尿尿小童的荷蘭文在社群平台與影音平台檢索關鍵字，查核中心找到一支上傳於2012年6月17日的影片，經過比對，影片的前59秒與網傳影片完全相同，且畫面未經裁切，能完整看到右下腳的logo為「Hidden Camera Classics」。可知此影片應為網傳影片的原始版本。

經搜尋此頻道簡介，此頻道以隱藏式相機拍攝的惡作劇影片為主題，經營團隊與美國整人節目「Just For Laughs: Gags」相同。

事實查核中心綜合以上資訊認定，網傳影片的出處是美國的整人節目，而布魯賽爾城市博物館表示尿尿小童身上並無晶片，因此判定為「錯誤」訊息。

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