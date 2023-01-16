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    賴清德當選民進黨主席 松野博一︰台日共享自由、民主

    日本內閣官房長官松野博一16日表示，不會對賴清德當選民進黨黨主席一事發表評論。（美聯社）

    日本內閣官房長官松野博一16日表示，不會對賴清德當選民進黨黨主席一事發表評論。（美聯社）

    2023/01/16 18:28

    〔即時新聞／綜合報導〕副總統賴清德15日確定當選民進黨新任黨主席，引發各界討論。對此，日本內閣官房長官松野博一今天（16日）於例行記者會上親自回應此事。

    民進黨黨主席補選結果15日晚出爐，由賴清德以4萬1840票、99.65％得票率確定勝出。民進黨將於18日召開中執會確認並公告黨主席當選名單，會後由代理黨主席陳其邁交接給賴清德，這屆任期至2024年5月19日。賴清德同日發布聲明表示，接下來就是民進黨贏回人民信任的開始，感謝全體黨員透過黨內民主機制，傳達對民進黨的疼惜與鞭策，他必全力以赴，不敢辜負所託。

    除了台灣，日本也相當關心過去曾表態支持「台灣獨立」的賴清德接掌民進黨主席後，是否會對日台關係有影響，甚至讓台海局勢升溫。根據日媒《時事通信社》 報導，內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上被媒體問及此事，回應稱「政府不會就賴清德先生當選台灣執政黨黨魁一事發表評論」。

    不過松野博一也強調，台灣對日本而言是共享自由、民主主義、基本人權等普世價值的重要夥伴，日本政府持續加深雙邊交流的立場並未改變。

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