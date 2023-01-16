尼泊爾空難無人生還 失事客機黑盒子找到了！

尼泊爾失事ATR-72客機的黑盒子及駕駛艙錄音機已於16日被找到。（法新社）

2023/01/16 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）昨（15日）一架載有72人、呼號9N-ANC的ATR-72客機墜毀，引發國際關注。今（16日）有消息指出，失事客機的飛行紀錄器（Flight Recorder）和駕駛艙錄音機（Cockpit Voice Recorder，CVR）已被找到，將有助於調查人員釐清失事原因。

15日從尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）起飛，墜毀於該國第二大城博卡拉（Pokhara）賽提峽谷（Seti River Gorge）的ATR-72客機，機上含機組人員共72人，雖一度傳有生還者送醫，但搜救工作已於16日結束，尼泊爾軍方表示本次空難事件無人生還，機上72人全數罹難，含機組人員共57名尼泊爾人、5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名韓國人、1名澳大利亞人、1名法國人和1名阿根廷人，其中還有2名嬰兒。這次事故成為ATR72系列飛機的最嚴重空難。

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根據《天空新聞》報導，尼泊爾政府宣布週一全國進入哀悼，並成立小組進行調查，責令相關單位提出避免未來再發生類似憾事的措施。加德滿都機場官員Teknath Sitaula透露，失事客機的黑盒子和駕駛艙錄音機已於週一找到，紀錄器設備外觀上看起來狀況良好，內部數據可能有助於調查人員釐清飛機墜毀的原因與完整過程。

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