日本第8波疫情蔓延 醫療量能面臨緊繃

日本面對第8波疫情，醫療量能面臨緊繃。示意圖。（彭博）

2023/01/16 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本今（16）日新增5萬4378人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、284人死亡，其中神奈川縣的整體病房入住率已超過80%，為全日本之最，東京有些醫院的病床使用率也達90%，醫療量能面臨緊繃。

根據《NHK》報導，去（2022）年初日本受Omicron病毒株的影響，一年內感染人數較前一年增加了約18倍，死亡人數也增加了2.6倍，日本政府今日公布Omicron疫苗接種率，全國的接種率已經來到38.4%，其中65歲以上人口接種率更是達到65.2%，但去年秋季開始的第8波疫情，感染規模還是超過了夏季的第7波疫情，死亡人數也創下了歷史新高。

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日本厚生勞動省指出，目前日本累計感染人數達3100萬人，累計死亡人數達6萬2000人，人數還在攀升，東京有些醫院的病床使用率已達90%，接收急診病患的數量比平時高出5倍，東京北部醫療中心的宮崎邦久醫生表示：「我們不僅不能收治新冠病人，那些需要治療的普通患者我們也耽誤收治。」

此外，神奈川縣的整體病房入住率自去年年底以來更是超過80%，為全日本之最，就醫人數從去年底開始急速增加，上升到每天100例左右，這幾乎是一般數量的兩倍增長，醫院面對需要住院病患無法立即收治，或者延誤就診導致症狀加重的情況時有發生。

位於神奈川鎌倉市的「湘南鎌倉綜合醫院」，急症和綜合醫療中心主任，相田悅久表示：「我們明白現在行動不再受限制，新時代已經到來，但新冠患者越來越多的同時，其他普通病人也要來看醫生，如此一來醫療機構會不堪重負。」

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