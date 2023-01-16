為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    疫情未平、北京官方開慶功大會 中網友批：屍堆上慶祝勝利

    北京市疾控中心13日上午召開「三年疫情防控工作總結表彰大會」，此舉引起大批網友不滿。（圖擷取自新浪網）

    北京市疾控中心13日上午召開「三年疫情防控工作總結表彰大會」，此舉引起大批網友不滿。（圖擷取自新浪網）

    2023/01/16 10:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情持續迅速蔓延，各省均為了應對疫情而忙得焦頭爛額，但北京市疾控中心在1月13日上午召開「三年疫情防控工作總結表彰大會」。不過在疫情尚未平息之際，北京市疾控中心召開表彰大會的舉動引起大批中國網友不滿，紛紛在微博及推特上批評此舉「無恥」、「喪盡天良」，更有網友直言是「在屍骨堆上慶祝偉大勝利」。

    北京市疾控中心黨委書記黃春在會中進行工作報告，指稱：「抗疫三年，疾控中心以前所未有的勇氣和魄力，前所未有的措施和方法，前所未有的投入與保障，依法、規範、科學、精準開展防控工作，為全市疫情防控整體性勝利做出貢獻。」黃春強調：「過去的三年，是聚力抗疫、負重前行的三年，也是忠誠擔當、不辱使命的三年。」

    市衛生健康委黨委書記鐘東波指出：「新冠疫情發生的三年時間裡，以高度敏感的政治覺悟，高度負責的專業精神，高標準高效率地落實了防控責任，構建了超大城市疫情防控『北京模式』，為首都疫情防控整體戰和社會經濟發展作出重要貢獻。」

    針對北京市防控中心召開表彰大會，引起中國網友批評。許多網友紛紛表示：「災難都還沒過去，表彰大會就開始了。」、「把喪事當喜事辦是牠們一貫的洗腦手法。」、「反正是不要臉了！就把不要臉進行到底了！」、「真不要臉！在屍骨堆上慶祝偉大勝利。」、「看來北京市已經完成應陽盡陽、應死盡死的目標了。」

    也有中國網友在推特發文表示：「北京一個月死了幾十萬人，市政府還敲鑼打鼓開表彰大會。簡直不要臉透了！」更對北京市防控體系提出質疑：「北京你怎麼向市民交代一個月之內90%人感染病毒的魔鬼速度？從一開始的90%無症狀到現在90%有症狀，且10%重症？這病毒到底是個什麼鬼！」

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「比Omicron更難測」！ 決策不穩定+亂干預成中國今年最大風險
    2023/01/16 07:45

    「比Omicron更難測」！ 決策不穩定+亂干預成中國今年最大風險
    中國東北三省抗疫嚴重缺藥 醫生形容「像打仗沒武器」
    2023/01/15 20:42

    中國東北三省抗疫嚴重缺藥 醫生形容「像打仗沒武器」

    玩具反斗城旗艦店 瘋玩5大玩具區
    中國多地調查農村疫情 湖南祁陽死亡年增1.72倍
    2023/01/15 18:01

    中國多地調查農村疫情 湖南祁陽死亡年增1.72倍
    和死神賽跑！ 中國民眾從海外瘋搶Paxlovid
    2023/01/15 13:47

    和死神賽跑！ 中國民眾從海外瘋搶Paxlovid

    除舊佈新 醫師分享抗空污濾病毒神器
    中國突通報近6萬人染疫死亡 WHO：務必提供更多資訊
    2023/01/15 06:52

    中國突通報近6萬人染疫死亡 WHO：務必提供更多資訊
    好突然！中國官方曝36天近6萬病歿 專家懷疑：恐已超過100萬
    2023/01/14 22:00

    好突然！中國官方曝36天近6萬病歿 專家懷疑：恐已超過100萬
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播