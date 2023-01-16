疫情未平、北京官方開慶功大會 中網友批：屍堆上慶祝勝利

北京市疾控中心13日上午召開「三年疫情防控工作總結表彰大會」，此舉引起大批網友不滿。（圖擷取自新浪網）

2023/01/16 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情持續迅速蔓延，各省均為了應對疫情而忙得焦頭爛額，但北京市疾控中心在1月13日上午召開「三年疫情防控工作總結表彰大會」。不過在疫情尚未平息之際，北京市疾控中心召開表彰大會的舉動引起大批中國網友不滿，紛紛在微博及推特上批評此舉「無恥」、「喪盡天良」，更有網友直言是「在屍骨堆上慶祝偉大勝利」。

北京市疾控中心黨委書記黃春在會中進行工作報告，指稱：「抗疫三年，疾控中心以前所未有的勇氣和魄力，前所未有的措施和方法，前所未有的投入與保障，依法、規範、科學、精準開展防控工作，為全市疫情防控整體性勝利做出貢獻。」黃春強調：「過去的三年，是聚力抗疫、負重前行的三年，也是忠誠擔當、不辱使命的三年。」

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市衛生健康委黨委書記鐘東波指出：「新冠疫情發生的三年時間裡，以高度敏感的政治覺悟，高度負責的專業精神，高標準高效率地落實了防控責任，構建了超大城市疫情防控『北京模式』，為首都疫情防控整體戰和社會經濟發展作出重要貢獻。」

針對北京市防控中心召開表彰大會，引起中國網友批評。許多網友紛紛表示：「災難都還沒過去，表彰大會就開始了。」、「把喪事當喜事辦是牠們一貫的洗腦手法。」、「反正是不要臉了！就把不要臉進行到底了！」、「真不要臉！在屍骨堆上慶祝偉大勝利。」、「看來北京市已經完成應陽盡陽、應死盡死的目標了。」

也有中國網友在推特發文表示：「北京一個月死了幾十萬人，市政府還敲鑼打鼓開表彰大會。簡直不要臉透了！」更對北京市防控體系提出質疑：「北京你怎麼向市民交代一個月之內90%人感染病毒的魔鬼速度？從一開始的90%無症狀到現在90%有症狀，且10%重症？這病毒到底是個什麼鬼！」

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