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    首頁　>　國際

    西方續軍援烏克蘭 北約：近期會有更多重型武器

    2023/01/16 03:36

    〔中央社〕北大西洋公約組織 （NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天接受德國媒體訪問時指出，烏克蘭有望在近期內收到西方國家提供的更多重型武器，以抵禦俄羅斯侵略。

    法新社報導，基輔當局一直敦促各國提供重型武器，其中包括戰車，但西方國家一直不願意這麼做，因為擔心捲入這場戰爭或激怒俄羅斯。

    史托騰柏格向德國「商務日報」（Handelsblatt）表示：「近來對於重型作戰軍備的承諾相當重要，我預估近期內會有更多。」

    他還說：「我們正處於戰爭的關鍵性階段。因此，重要的是我們要為烏克蘭提供獲勝所需的武器。」

    本月稍早，法國、德國和美國分別承諾要提供AMX-10 RC輕型偵察裝甲車、40輛貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）和50輛布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles）。

    英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨天承諾要向烏克蘭提供14輛挑戰者2型（Challenger 2）戰車，使英國成為第一個向基輔當局運交重型坦克的西方國家。1120116

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