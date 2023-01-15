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    俄彈襲烏東公寓21死 倖存女癱坐瓦礫堆照震驚國際

    烏克蘭國防部發布一張照片震驚國際，照片中一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。（圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU）

    烏克蘭國防部發布一張照片震驚國際，照片中一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。（圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU）

    2023/01/15 20:21

    〔中央社〕烏克蘭第聶伯羅市一幢公寓14日晚間遭俄羅斯飛彈擊中，目前已知21人喪生。烏克蘭國防部發布一張照片震驚國際，照片中一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。

    第聶伯羅市（Dnipro）一棟公寓14日遭到俄軍飛彈直擊後幾近全毀，鄰近公寓也被爆炸波及。第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）議會領袖魯卡舒克（Mykola Lukashuk）透過通訊軟體Telegram表示，目前已知有21人喪生，35人下落不明，73人受傷。救援人員仍在瓦礫堆中尋找生還者。

    烏克蘭國防部發布一張事發現場照片，引發國際社會關注。照片中一名23歲的年輕女子癱坐在被毀公寓7樓的瓦礫堆中，傷心欲絕地摀住口鼻。事發時她躲進洗手間，奇蹟般獲救。從她所在位置的周遭，可以看見這幢公寓的一面在遭飛彈擊中後近乎全毀的殘破模樣。

    去年9月，這名女子的另一半在戰爭中喪生。而昨天的飛彈攻擊讓她失去家園。她雖然獲救，但她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。

    烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）也在推特上PO出類似照片並表示，全世界都需要看到這張照片。

    烏克蘭空軍14日指出，擊中這棟公寓的是俄軍的Kh-22巡弋飛彈，這種老式飛彈精確度偏低，俄軍在去年6月曾發射Kh-22飛彈擊中克列緬丘格市（Kremenchuk）一座購物中心，造成18人死亡。

    烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）指出，俄軍使用精確度低的飛彈襲擊一個人口稠密的都市，俄軍這種恐怖行為完全沒有正當理由。

    烏克蘭前國防部長扎格羅紐克（Andriy Zagorodnyuk）在推特PO出Kh-22飛彈的照片指出，那就是今天用來對付第聶伯羅一般公寓的飛彈，彈頭內為重達1噸的高效炸藥RDX，最初設計於1960年代，用來攻擊航空母艦，但俄羅斯人決定用來攻擊平民。

    烏克蘭國防部發布一張照片震驚國際，照片中一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。（圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU）

    烏克蘭國防部發布一張照片震驚國際，照片中一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。（圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU）

    烏克蘭第聶伯羅市一幢公寓14日晚間遭俄羅斯飛彈擊中，目前已知21人喪生。（法新社）

    烏克蘭第聶伯羅市一幢公寓14日晚間遭俄羅斯飛彈擊中，目前已知21人喪生。（法新社）

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