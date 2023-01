俄彈襲烏東公寓21死 倖存女癱坐瓦礫堆照震驚國際

2023/01/15 20:21

〔中央社〕烏克蘭第聶伯羅市一幢公寓14日晚間遭俄羅斯飛彈擊中,目前已知21人喪生。烏克蘭國防部發布一張照片震驚國際,照片中一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中,她的父母仍困在瓦礫堆下,生死未卜。

第聶伯羅市(Dnipro)一棟公寓14日遭到俄軍飛彈直擊後幾近全毀,鄰近公寓也被爆炸波及。第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)議會領袖魯卡舒克(Mykola Lukashuk)透過通訊軟體Telegram表示,目前已知有21人喪生,35人下落不明,73人受傷。救援人員仍在瓦礫堆中尋找生還者。

烏克蘭國防部發布一張事發現場照片,引發國際社會關注。照片中一名23歲的年輕女子癱坐在被毀公寓7樓的瓦礫堆中,傷心欲絕地摀住口鼻。事發時她躲進洗手間,奇蹟般獲救。從她所在位置的周遭,可以看見這幢公寓的一面在遭飛彈擊中後近乎全毀的殘破模樣。

去年9月,這名女子的另一半在戰爭中喪生。而昨天的飛彈攻擊讓她失去家園。她雖然獲救,但她的父母仍困在瓦礫堆下,生死未卜。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)也在推特上PO出類似照片並表示,全世界都需要看到這張照片。

烏克蘭空軍14日指出,擊中這棟公寓的是俄軍的Kh-22巡弋飛彈,這種老式飛彈精確度偏低,俄軍在去年6月曾發射Kh-22飛彈擊中克列緬丘格市(Kremenchuk)一座購物中心,造成18人死亡。

烏克蘭空軍發言人伊納特(Yurii Ihnat)指出,俄軍使用精確度低的飛彈襲擊一個人口稠密的都市,俄軍這種恐怖行為完全沒有正當理由。

烏克蘭前國防部長扎格羅紐克(Andriy Zagorodnyuk)在推特PO出Kh-22飛彈的照片指出,那就是今天用來對付第聶伯羅一般公寓的飛彈,彈頭內為重達1噸的高效炸藥RDX,最初設計於1960年代,用來攻擊航空母艦,但俄羅斯人決定用來攻擊平民。

The young woman in the photo is 23 years old.

In September, she lost her loved one in the war. Today, she lost her home. She was rescued, but her parents are still under the rubble, their fate unknown. pic.twitter.com/KmrNNCG35T