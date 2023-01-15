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    確定了！ 中立國瑞士國會團無視中國抗議 下月訪台時間點曝光

    瑞士聯邦議會友台小組向瑞士媒體證實，2月初將組團訪台。圖為一男子在瑞士聯邦議會大樓前揮舞瑞士國旗。（路透）

    瑞士聯邦議會友台小組向瑞士媒體證實，2月初將組團訪台。圖為一男子在瑞士聯邦議會大樓前揮舞瑞士國旗。（路透）

    2023/01/15 19:35

    〔即時新聞／綜合報導〕自美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月造訪台灣後，全球吹起訪台風潮，各國國會議員相繼訪台，以實際行動表達對台灣的支持。早在去年10月就有消息傳瑞士聯邦議會將組議員團來台，今終於有瑞士媒體證實此消息，表示議員團將於下個月初訪問台灣。

    根據瑞士媒體《週日晨報》（Le Matin Dimanche） 15日報導，瑞士聯邦議會友台小組共同主席、綠黨（GRÜNE Schweiz）議員華德爾（Nicolas Walder）向該報證實，國會跨黨派友台小組將於今年2月5日至10日訪問台灣，與台灣立法委員和政府各部會代表會談，訪團預計5人。

    事實上，去年傳出作為中立國的瑞士也要組團訪台時，北京就已表達強烈不滿，當時中國駐蘇黎世總領事趙清華就警告稱該訪程將「引發混亂」。不過華德爾無視中方抗議，直言自己不認為這次訪問會侵害瑞士的中立性，「中國應該接受瑞士作為民主國家，議會和政府的角色是分立的，別把議員訪台跟聯邦委員會的行動混為一談」。

    華德爾強調，此次國會團訪台的目的不是要與北京進行角力，只是要展示瑞士對民主的支持，他認為這是作為民主國家國會議員應該去做的事。

    瑞士「週日晨報」（Le Matin Dimanche）今天證實，5位聯邦國會議員代表團預計2月5日至10日訪台，並與立委及政府部會代表會面。（擷自週日晨報網頁）

    瑞士「週日晨報」（Le Matin Dimanche）今天證實，5位聯邦國會議員代表團預計2月5日至10日訪台，並與立委及政府部會代表會面。（擷自週日晨報網頁）

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