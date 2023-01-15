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    日本第8波死者逾9成高齡 84％民眾對疫情仍感不安

    日本正遭受第8波COVID-19疫情侵襲，死亡病例激增，逾9成都是70歲以上高齡患者。圖為戴著口罩的日本民眾新年到神社祈禱。（路透）

    日本正遭受第8波COVID-19疫情侵襲，死亡病例激增，逾9成都是70歲以上高齡患者。圖為戴著口罩的日本民眾新年到神社祈禱。（路透）

    2023/01/15 19:34

    〔中央社〕日本正遭受第8波COVID-19疫情侵襲，死亡病例激增，逾9成都是70歲以上高齡患者。另外，根據最新民調，日本境內疫情到今天屆滿3年，高達84%民眾仍對疫情擴大感到不安。

    日本政府厚生勞動省公布，今天全境共新增415例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，及10萬8281例確診病例。

    日本讀賣新聞報導，日本全境累計死亡病例數，到今年1月8日已超過6萬例，其中1萬例發生在最近1個多月，近期甚至出現單日新增逾500死的情況。

    要減少死亡病例數的關鍵，就是針對高齡者的防疫對策。日本正遭受第8波疫情侵襲，死者逾9成都是70歲以上高齡患者。

    日本從2022年11月以來，總計在高齡者設施發生約6000起群聚感染，占整體群聚感染逾6成。但高齡者設施採取防疫對策有困難，因為住進這類設施的高齡者本來身體就比較虛弱，難以察覺身體狀況的變化。

    東京醫療保健大學教授菅原江里沙（音譯）說，「高齡者設施（如老人中心等）的防疫對策特別重要」。

    另外，日本放送協會（NHK）報導，日本從在境內確認首例COVID-19以來，到今天已屆滿3年。NHK最新民調顯示，仍然有高達84%受訪者對疫情擴大感到不安，但已較3年前減少約一成。

    NHK從2022年11月1日到12月6日，採郵寄方式針對境內18歲以上的3600人進行民調，共獲約62.9%的2266人回覆。

    民調結果顯示，對疫情擴大感到「非常不安」或「某種程度不安」的受訪者比率，合計84%；至於回答「沒那麼不安」或「完全不會不安」的比率，合計16%。

    感到不安的受訪者比率，從2020年11月的93%，逐漸降到2021年11月的89%，再降到這次調查的84%。

    從受訪者年齡層來看，18歲到20多歲感到不安的比率為75%，較3年前減少13個百分點；30多歲受訪者也減少18個百分點到71%。

    相較年輕族群，感到不安的60多歲受訪者只減少5個百分點到91%、70多歲以上也只減少4個百分點到91%，可以看出年輕族群相對來說對疫情不安比率大幅減少。

    至於自己每天會採取的防疫對策（複選），有98%受訪者表示會戴口罩及洗手，跟3年前的99%相差不大；但會盡量避免發生「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）的比率為69%，較3年前減少9個百分點。

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