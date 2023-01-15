日本海岸罕見出現3.2公尺「大王烏賊」 引眾圍觀
2023/01/15 20:03
〔即時新聞／綜合報導〕今（15日）上午在日本鳥取縣岩美町的海邊，民眾發現一隻身長超過3公尺的大王烏賊，隨即通報相關單位調查。然而，烏賊在上岸後，已呈死亡狀態，引發當地孩童、居民圍觀，不斷觸摸、搖晃烏賊身體。
據日本《NHK》 報導，今日一名日本民眾在鳥取縣岩美町的海邊，發現一隻長度3公尺20公分的大王烏賊，據了解，大王烏賊主要棲息於太平洋水深200公尺至1000公尺的海域，全長最長可以長到12至13公尺，而身體長度最長則是4公尺，因此出現在鳥取縣為十分罕見的現象。
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一名住在海邊的40多歲男性表示，「我一打開家裡窗戶就發現有一群人圍在那裡，仔細一看才看到一隻巨大的烏賊，嚇了好大一跳。」
經調查後，專家小谷野雄三認為，這隻大王烏賊因水溫過低，經海浪波濤洶湧，不慎進入日本海沿岸，導致逐漸虛弱，且觸手明顯斷裂，最終死亡，被沖上鳥取縣的海岸。
15日、鳥取県岩美町の海岸で体長3メートルを超えるダイオウイカが漂着しているのが見つかりました。— NHKニュース （@nhk_news） January 15, 2023
海岸に漂着した際にはすでに死んでいたとみられるということです。https://t.co/WibuoOul9r#nhk_video pic.twitter.com/ZoOcafxOiG