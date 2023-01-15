日本海岸罕見出現3.2公尺「大王烏賊」 引眾圍觀

日本鳥取縣岩美町的海邊，發現一隻身長超過3公尺的大王烏賊。（圖翻攝至推特@santec_k）

2023/01/15 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕今（15日）上午在日本鳥取縣岩美町的海邊，民眾發現一隻身長超過3公尺的大王烏賊，隨即通報相關單位調查。然而，烏賊在上岸後，已呈死亡狀態，引發當地孩童、居民圍觀，不斷觸摸、搖晃烏賊身體。

據日本《NHK》 報導，今日一名日本民眾在鳥取縣岩美町的海邊，發現一隻長度3公尺20公分的大王烏賊，據了解，大王烏賊主要棲息於太平洋水深200公尺至1000公尺的海域，全長最長可以長到12至13公尺，而身體長度最長則是4公尺，因此出現在鳥取縣為十分罕見的現象。

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一名住在海邊的40多歲男性表示，「我一打開家裡窗戶就發現有一群人圍在那裡，仔細一看才看到一隻巨大的烏賊，嚇了好大一跳。」

經調查後，專家小谷野雄三認為，這隻大王烏賊因水溫過低，經海浪波濤洶湧，不慎進入日本海沿岸，導致逐漸虛弱，且觸手明顯斷裂，最終死亡，被沖上鳥取縣的海岸。

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