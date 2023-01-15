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    廈門電子口罩太陽春 挨批「花式割韭菜」

    廈門一間電子公司於日前推出「電子口罩」，稱可以消毒殺菌，還能提升抵抗疫情能力，但外型太陽春，遭網友批評。（圖翻攝自微博）

    廈門一間電子公司於日前推出「電子口罩」，稱可以消毒殺菌，還能提升抵抗疫情能力，但外型太陽春，遭網友批評。（圖翻攝自微博）

    2023/01/15 13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕廈門光蒲電子公司日前研發一款掛在胸前的「電子口罩」，稱可以殺菌消毒，提高免疫力和抵抗疫情能力，中媒甚至誇讚「真是令人大開眼界」，但實際上市面早有類似產品，而且做工精美，不似這款電子口罩陽春。

    根據《廈門晚報》於13日出刊的報導，內容指出中國廈門於日前舉辦「後疫情時代消毒防護技術高峰論壇」，與會人士包括專家學者和科技企業代表，針對後疫情時代的防護和守護健康等相關主題進行交流探討。

    其中，廈門光蒲電子公司在論壇上發表公司新品，一款可佩帶於胸前，或放置於桌上的「電子口罩」；該公司稱口罩利用離子、負離子、紫外線等三重方式殺菌消毒，幫助人體排除體內毒素，提高免疫力，以減少疾病傳染。

    市面上早有類似電子口罩的隨身穿戴型空氣清淨機，其主打功能和電子口罩非常類似，且外型設計美觀，電子口罩相形之下顯得非常陽春。

    有網友批評這款產品「花式割韭菜」，也有網友不屑回應「小時候我媽在我電腦上貼個貼紙，說是防幅射」、「這東西早就有了，還要研發？」。

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