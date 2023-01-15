山東章丘旅遊局稱領頭降工資 矢板明夫：減薪問題矛盾激化

中國山東省濟南市章丘區旅遊局近日在微博曾發現一則爭議消息，內容稱該局成為了當地「降工資的領頭羊」，雖然不久後該則發文就被刪除，但仍引發議論。（圖擷自臉書）

2023/01/15 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省濟南市章丘區旅遊局近日在微博曾發現一則爭議消息，內容稱該局成為了當地「降工資的領頭羊」，雖然不久後該則發文就被刪除仍引發議論，對此日本資深媒體人矢板明夫發文指出，這顯示中國各地的公務人員減薪問題引發的矛盾已經激化，且中國的基層官員已經開始擺爛「躺平」，不像過去那麼負責任了。

章丘區旅遊局官方微博於1月12日下午6點發布一則消息，稱「特大喜訊，熱烈慶祝章丘文旅局成為章丘降工資的領頭羊，雖然漲工資的事從來沒有，但是降工資這事絕對要衝在第一線。可喜可賀！」。但不久有關消息即被刪除。後續官方聲稱，有關內容是「線下非在編工作人員」所為，強調只有非在編人員減薪，但正式政府工作人員不存在減薪問題。

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矢板明夫對此發文分析，那條微博內容雖在幾個小時之後被刪除，但已經被廣為轉發、甚至登上了國際媒體。他表示先前只要一出事，中國官方也常常把責任推到「臨時工」、「非在編人員」身上。但依照中國的常識，這種官網上的正式發文，一般都會通過編輯的確認，以及上級領導的審批。在中國數以十萬計的官方微博中，過去很少出現這樣的事故。因為，在政府官方微博上發表這樣的文字，政治風險是相當大的。

基於此，矢板明夫認為這件事至少可以說明兩個問題，包含中國各地的公務人員減薪問題引發的矛盾已經激化，以及中國的基層官員已經開始擺爛「躺平」，不像過去那麼負責任了。

矢板明夫也說，經過這幾年中國政府實行的「動態清零」政策，地方政府應中央要求，把大多數的資金都投到毫無經濟效果的「核酸檢測」上。中國各地公務員被減薪、甚至拿不到薪水的現象，已經相當嚴重。在去年夏天曾傳出，遼寧省公立醫院已經5個月沒發薪水，浙江省與上海市等地也相繼發布公告稱，公務員減薪達3成。最近也有消息說，在幾年前每個月加上獎金能領2萬人民幣左右的公務員，現在已經降到了月薪5千左右，甚至比每個月要還的房貸都要少了。

矢板明夫指出，大家都期待疫情趕緊過去，薪水能夠漲回去。但是，根據各地方政府的財務狀況，薪水回調的可能性微乎其微。他也提到，戰略作家范疇日前出了一本書叫「後中共的中國」，內容提出一個觀點：當中國80%以上的地方政府同時出現財政虧空，並且中央無力救濟，狀況持續兩年，號令不出中南海，就能稱為「後中共」了。為此矢板明夫表示，看到今天中國各地的減薪潮，說不定「中國的後中共時代」很快就要到了。

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