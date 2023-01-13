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    一帶一路又一國破局 烏干達鐵路工程放棄與中國合作

    烏干達首都坎帕拉的一處鐵道。（歐新社檔案照）

    烏干達首都坎帕拉的一處鐵道。（歐新社檔案照）

    2023/01/13 19:31

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏干達官員13日表示，由於融資談不攏，已經終止與中國企業「中國港灣工程（CHEC）」一項興建烏干達到肯亞邊境的鐵路工程合約，現在該國正考慮轉向與土耳其公司合作。

    烏干達2015年與「中國港灣工程」簽署興建標準軌距鐵道（SGR）計畫的工程、採購和興建合約，將採用國際標準軌距，而非非洲多半使用的窄軌。這條標軌鐵路路線全長273公里，估計造價22億美元，連接烏干達首都坎帕拉（Kampala）到東部邊境，並規劃與肯亞的標軌鐵路串連，通往印度洋海港蒙巴薩。

    不過，烏干達運輸部一名高層官員向《路透》透露，政府對中國不願意為這項工程計畫提供資金感到氣餒，現在正尋求土耳其公司Yapi Merkezi接手，對方也顯示出有興趣。《彭博》也引述這項鐵路計畫協調員瓦姆布魯（Perez Wamburu）說法，「這筆合約已經終止，事情沒解決。」

    前述匿名官員說，「依照與中國之間的合約，其中一個義務是他們理應協助烏干達取得資金，但是實際上並沒有」。他說，烏干達為此已於去年12月致函中國港灣工程，取消這項合約，目前為止，這家中國公司並未表明反對這項決定。

    《彭博》表示，這項合作案取消，代表烏干達8年來尋求中國為這項烏東線鐵路提供資金的努力告終，也將使該國總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）打造區域轉運樞紐的計畫進一步延宕。

    烏干達運輸部官員說，雖然尚未與Yapi Merkezi簽約，但是雙方簽了合作備忘錄，「事情正快速推動」，他說，該公司協助坦尚尼亞興建一條長1219公里的標準軌距鐵路的成果，尤其令烏干達印象深刻。Yapi Merkezi未回應此事。

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