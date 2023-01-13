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    他批評日本人車品不好 網友一看怒噓：你的問題

    一名網友在PTT抱怨日本人車品不好，抱怨自己在北海道被當地居民跟車，反遭網友怒轟。圖為行駛於東京馬路上的汽車，與本新聞無關。（彭博）

    一名網友在PTT抱怨日本人車品不好，抱怨自己在北海道被當地居民跟車，反遭網友怒轟。圖為行駛於東京馬路上的汽車，與本新聞無關。（彭博）

    2023/01/13 15:05

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在PTT論壇發文，表示自己在北海道因車速較慢被日本當地居民的車緊跟，害他不得不停到路肩讓道，讓他大嘆「日本人車品很差」。網友看完文章後反過來怒噓、「車速慢不是要讓道嗎」、「不要管你的車速多少，他超速是他家的事，但沒讓就是你的問題」。

    原PO於12日在「日本旅遊版」（Japan_Travel）發文，以「日本人車品沒想像中的好」為題，表示自己正在北海道遊玩，主要在道東雪地自駕，卻遇到2次被當地居民跟車。

    其中一次是在蜿蜒山路上，路面結冰積水，嚇得他放慢時速至70、80，並打雙黃燈示意，沒想到後面的車還是貼緊緊，最後不得不開到路肩讓對方超車通過。另一次則是在前往滑雪場的小路上，因路面狀況頗糟，原PO維持時速40慢慢開，但結局跟上次一樣，被迫讓道給緊跟在後的車。

    原PO在文末提到不能理解超車的人在想什麼，沒打算超車也得保持安全距離，「可能北海道道東當地人習慣開快車吧」。網友看完文章後其實最不理解的是原PO的行為，紛紛回覆「你開40擋道，是我也會跟得很緊」、「這就典型的擋著不讓路」、「開的慢就讓，人家住在那邊每天開」，甚至還有網友回「即使在歐洲開車也是相同，開得慢就是讓，謝謝」。

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