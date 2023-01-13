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    印度陸軍司令：中國邊境局勢尚稱穩定但難預測

    印度陸軍司令潘德（Manoj Pande）在12日印度陸軍節召開記者會。（美聯社）

    印度陸軍司令潘德（Manoj Pande）在12日印度陸軍節召開記者會。（美聯社）

    2023/01/13 00:54

    〔中央社〕印度陸軍司令潘德（Manoj Pande）今天表示，印度與中國的數以萬計士兵在拉達克（Ladakh）地區對峙近2年半後，兩國邊境局勢尚稱穩定，但仍難以預測。

    美聯社報導，潘德告訴記者，印中兩國正持續在外交和軍事層面進行對話，印度軍隊也保持著高度戰備狀態。

    潘德指出：「我們有足夠力量。每個防區都有足夠的後備部隊，能有效應對任何情況或突發事件。」

    他還說：「我會說情況穩定且處於可控狀態，但無法預測。」

    潘德透露，俄烏衝突影響了印度軍隊的備品供應，但未說明更多細節。

    「這些武器系統的維護，在備件、彈藥方面等裝備，是我們已解決的問題。」

    專家指出，印度有高達60%的國防裝備來自俄羅斯。

    「印度時報」（Times of India）今天報導，印度一艘柴油動力潛艦在俄羅斯進行重大整修改裝後，運回國時卻遇到了問題。俄羅斯因為發動侵略烏克蘭的戰爭而受到國際制裁。

    中印兩國由3500公里長的未定邊界「中印實際控制線」（Line of Actual Control）互相分隔，新德里和北京當局經常互控對方試圖在沿線上的衝突引爆點占據領土。

    2020年兩國軍隊在分隔西藏和印度拉達克的邊境沿線發生衝突，造成20名印度軍人和至少4名中國軍人陣亡，並導致兩國關係急轉直下。

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