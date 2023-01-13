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    烏東蘇勒答爾戰況激烈死傷慘重 烏軍稱堅守不退

    烏克蘭東部蘇勒答爾（Soledar）在烏俄雙方戰火僵持下傷亡慘重，圖為11日1名烏克蘭前線軍人遙望著砲火下的蘇勒答爾。（美聯社資料照）

    烏克蘭東部蘇勒答爾（Soledar）在烏俄雙方戰火僵持下傷亡慘重，圖為11日1名烏克蘭前線軍人遙望著砲火下的蘇勒答爾。（美聯社資料照）

    2023/01/13 00:50

    〔中央社〕烏克蘭今天表示，烏軍現仍堅守東部鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar），與俄羅斯傭兵在屍橫遍野的戰場上激戰。俄方宣稱，在當地已有半年來的首次重大斬獲。

    路透社報導，由俄國總統普廷在正常軍事指揮系統外的盟友所經營俄羅斯極端民族主義傭兵組織瓦格那集團（Wagner）宣稱，經數日激烈交戰使烏軍陳屍遍地後，俄方已攻下蘇勒答爾。

    烏克蘭方面則已承認，俄軍已向前推進；但今天表示，烏克蘭守軍尚未撤退。

    烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）今天在簡報中說，「戰況激烈」；並說，俄軍「踩在自己同袍的屍體上前進」。路透社無法獨力查證蘇勒答爾的戰況。

    法新社報導，瓦格那集團本週稍早宣稱，旗下戰士已攻下蘇勒答爾，但俄國國防部表示，戰鬥還在進行中，烏克蘭則否認當地全面失守。

    雙方都承認，蘇勒答爾及附近城鎮巴赫姆特（Bakhmut）一役死傷慘重，巴赫姆特是俄軍的重大軍事目標。

    俄國政局觀察家現正設法理解俄軍戰場指揮人事最近的異動，而前一天俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）甫意外接獲攻烏作戰的直接指揮權。原本的攻烏指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）則實際降職為格拉西莫夫的3名副手之一。

    這是俄軍侵烏作戰11個月來至少第3次更換指揮官，俄國當局解釋，此一決定是為因應這場戰事的日益重要性。

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