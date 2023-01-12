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    自主核武裝！尹錫悅：不排除南韓境內部署核武

    本月10日，尹錫悅在總統辦公室接受美聯社採訪，稱北韓已切斷所有兩韓高層對話管道。（美聯社、法新社；本報合成）

    本月10日，尹錫悅在總統辦公室接受美聯社採訪，稱北韓已切斷所有兩韓高層對話管道。（美聯社、法新社；本報合成）

    2023/01/12 21:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據南韓最大民營通訊社《紐西斯》（NEWSIS）及《朝鮮日報》12日報導，南韓總統尹錫悅表示，如果北韓局勢進一步惡化，南韓可能會部署他國核武器或自己製造的核武器。

    NEWSIS報導稱，在國防部11日向總統提交的2023年工作計劃報告中，尹錫悅指示要確保軍事力量可以在發生襲擊時做出「百倍甚至千倍的回應」。他還表示，如果北韓的「挑釁」局勢惡化，南韓未來可能會部署核武器並裝備自己製造的核武器。

    報導引述尹錫悅的話指，南韓可以部署（第三國）戰術核武，也可以自己獲得核武。「如果出現這種情況，我們的科學技術將能夠在不花費太多時間的情況下。迅速獲得核武器。」

    《朝鮮日報》也報導相關消息，並指出，現任總統提到戰術核武部署和自主核武裝，非常罕見。報導中提到，尹錫悅指示，為有效遏制北韓威脅，韓美要進一步鞏固延伸威懾各領域的合作，切實加強「南韓三軸體系」防禦能力。

    「南韓三軸體系」系統包括狙殺鏈（kill chain）、韓版飛彈防禦系統（KAMD）及可攻擊北韓指揮部的大規模打擊報復作戰計畫（KMPR）。

    尹錫悅表示，「三軸體系」中最重要的是KMPR。該體系涉及在北韓用核武器施加危害時，南韓會利用強大飛彈戰鬥力，進行毀滅北韓作戰指揮部在內等報復行動等。尹錫悅說：「必須鞏固KMPR，斷然壓制（北韓）挑釁心理。」

    本月10日，尹錫悅在總統辦公室接受美聯社採訪，稱北韓已切斷所有兩韓高層對話管道。（美聯社）

    本月10日，尹錫悅在總統辦公室接受美聯社採訪，稱北韓已切斷所有兩韓高層對話管道。（美聯社）

    北韓去年11月試射「火星-17型（Hwasong-17）洲際彈道飛彈。（美聯社）

    北韓去年11月試射「火星-17型（Hwasong-17）洲際彈道飛彈。（美聯社）

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