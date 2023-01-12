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    網傳尾牙最大獎「1600個月薪資」《原神》遊戲開發商回應了

    知名開放世界動作角色扮演遊戲《原神》遊戲開發商米哈遊，近日傳出最高年終給出108個月。（路透）

    知名開放世界動作角色扮演遊戲《原神》遊戲開發商米哈遊，近日傳出最高年終給出108個月。（路透）

    2023/01/12 17:23

    〔即時新聞／綜合報導〕每到年末新春，不少人都相當期待公司舉辦的尾牙抽獎活動和年終獎金。近日中國知名遊戲開發商「米哈遊」傳出尾牙最大獎「1600個月薪資」、最高年終108個月，引發外界熱議。

    綜合中媒報導，總部位於上海、被譽為中國新興遊戲巨頭的米哈遊，以製作動作遊戲《崩壞》系列及《原神》而聞名，其中發佈於2020年的《原神》更是全球史上營收最高的手機遊戲之一。據美國移動應用數據分析公司Sensor Tower資料顯示，米哈遊自2020年9月正式發布《原神》以來，光靠這款遊戲就在全球累計取得41億美元（約新台幣1249億）的收益，在全球手遊營收中高居第三。

    近日中國網路上就瘋傳米哈遊去年底舉辦年會（尾牙）的獎品清單，赫見最大獎「1600個月工資」，二獎則是「上海徐匯區別墅房產證」，其它獎項也相當誘人。此外，還有消息傳米哈遊2022年最高年終獎金將發108個月，傳聞稱該公司底薪8000元人民幣（約新台幣3.6萬），108個月就是86.4萬人民幣（約新台幣390萬），讓不少人看了直呼超羨慕。

    對此，米哈遊相關負責人僅回應稱消息不實，並為多加透露尾牙獎品和確切年終金額。有米哈遊內部員工透露，指網傳的尾牙獎品清單是P圖，早在2020年就流傳過，沒想到現在又拿出來造謠。

    此前有中媒爆出，米哈遊去年年營收約328.54億（約新台幣1481億），淨收益185.4億（約新台幣836億），也難怪不少中國網友會相信網路傳言。

    中國網路上近日瘋傳米哈遊去年底尾牙獎品清單。（圖翻攝自微博）

    中國網路上近日瘋傳米哈遊去年底尾牙獎品清單。（圖翻攝自微博）

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