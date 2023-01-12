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    烏干達長達4個月伊波拉疫情結束 僅1個月就奪55命

    烏干達經過42天無發現新病例後，終於宣布結束伊波拉疫情。（法新社）

    烏干達經過42天無發現新病例後，終於宣布結束伊波拉疫情。（法新社）

    2023/01/12 11:43

    〔即時新聞／綜合報導〕過去4個月，烏干達飽受伊波拉病毒的摧殘。自去年9月20日首次發現病例以來，無國界醫生曾透露當地情況非常糟糕，並且因缺乏疫苗導致無法有效控制病毒擴散範圍。由於烏干達已經超過42天沒有發現新病例，通過了世界衛生組織WHO的無伊波拉病毒的基準，政府認為這是烏干達偉大的一天，並表示有意持續開發疫苗。

    根據衛報指出，烏干達自9月20日發現首起蘇丹伊波拉病毒後，短短一個月內就帶走55條生命，包括當時人道救援的醫師。過去無國界醫生曾坦言，當地情況不慎樂觀，且因為沒有相對應的疫苗控制，病毒快速從中部的穆本德（Mubende）擴散至鄰近的卡桑達（Kassanda），2個地區維持封控長達數個月。

    日前，持續42天無新病例出現，符合了世界衛生組織WHO無伊波拉病毒的標準，烏干達政府終於宣布結束20年來最嚴重的事件之一。衛生部發言人艾內比奧納（Emmanuel Ainebyoona）表示，這天是國家非常偉大的一天，雖然承認封控限制了人們的生計，然而正因如此，遏止了病毒蔓延到其他地區，有效的在短時間內處裡了這波疫情。

    烏干達紅十字會表示，不會立即撤出受災地區。而政府官員則有意繼續委託美英等國，研究開發蘇丹伊波拉病毒的疫苗，希望能夠做好更充分的準備，以應對可能出現的任何突發事件。

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