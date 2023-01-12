伊斯蘭國恐攻 阿富汗外交部遭自殺炸彈攻擊至少5死40傷

阿富汗外交部附近發生自殺炸彈攻擊，塔利班安全部隊封鎖了一條道路。（法新社）

2023/01/12 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗外交部今天發生自殺炸彈爆炸事件，目前已知至少5人死亡、40多人受傷，激進組織「伊斯蘭國」（IS）主動宣稱犯案。

綜合外媒報導，阿富汗警方早前發出聲明，表示一名自殺炸彈客針對阿富汗外交部發動攻擊，造成已知至少5人喪生，附近醫院說有40多人受傷。受伊斯蘭國控制的《阿瑪克通訊社》（Amaq）隨即在Telegram平台表示，伊斯蘭國已宣稱犯案，這起自殺炸彈攻擊造成數十人死傷，其中更包括多名外交人員。

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《阿瑪克通訊社》報導指出，一名伊斯蘭國成員成功突破神學士（Taliban）的安全戒護，「在員工、警衛群中引爆他的炸彈腰帶」，根據目擊者表示，一名男子拿著袋子、肩上背著步槍經過，然後就引爆了炸彈，這名目擊者說：「他從我的車旁走過，幾秒鐘後就出現巨響」，並表示現場目測有20到25人傷亡。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）表示，這起爆炸造成5名平民死亡，多人受傷。阿富汗新聞文化部副部長法拉希（Muhajer Farahi）告訴《法新社》記者：「今天外交部剛好有中國代表團來訪，但我們不知道爆炸發生時他們是否在場」，另據總理辦公室高階官員穆塔奇（Ahmadullah Muttaqi）所言，自殺炸彈客攻擊當下，外交部內沒有任何外籍人士在場。

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