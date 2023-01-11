台海兵推》美退將：「攻打中國」續列選項 才能有效嚇阻犯台

美國退役空軍前副參謀長德普圖拉主張，美國應該持續將「攻打中國本土」列為可能的軍事選項，這樣才能有效嚇阻中國，使其不敢對台動武。圖為共軍潛艦。（路透檔案照）

2023/01/11 23:27

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）本週公布台海戰爭最新兵棋推演報告，模擬了24種戰況顯示，中國犯台在多數情境中都不會成功、但美中台日各方代價慘痛的結論。美國退役中將、空軍前副參謀長德普圖拉（David A. Deptula）9日在針對這份報告舉行的研討會上表示，美國應該持續將「攻打中國本土」列為可能的軍事選項，這樣才能有效嚇阻中國，使其不敢對台灣動武。

在CSIC兵推報告中，為了避免付出極端高昂代價的「慘勝」，在政治和戰略方面建議，美軍國家指揮當局（National Command Authority）應自我遏制放行策畫攻打中國大陸，主因此舉使美國將冒著和擁核武國家（中國）升高戰事的重大風險。

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不過，「自由亞洲電台（RFA）」報導，美國空軍退役中將、主管情報、監視和偵察事宜的前副參謀長德普圖拉卻認為，美國應該持續將「攻打中國本土」當作可能的軍事選項，這樣才能有效嚇阻中國，使中國不敢對台灣動武，「我們嚇阻中國的戰略需要有創意，我們必須增加中國對武統台灣的不確定性，使北京當局選擇不要出兵台灣。因此，從嚇阻的角度來看，我認為排除『美國攻打中國本土』的政策選項是不明智的，這個選項應該被持續納入考量」。

德普圖拉在針對CSIS報告的研討會上表示，雖然這次兵棋推演，美、日、台聯手能擊退中國，但在戰後，美國身為世界霸權的軍事與經濟優勢將不復存在；因此，美國現在就應該要持續增進對中國的戰略嚇阻能力，以確保若戰爭真的開打時，美國能大獲全勝。

美國海軍戰爭學院資深研究員、兵推報告作者之一坎西恩（Mark Cancian）在研討會上強調，在中國攻台的24個情境中，美、日、台聯軍有4個必要要件必須達成、才可能在戰爭中獲勝。

坎西恩說，首先，台灣必須要反抗，若台灣在中國進攻的前期很快投降，如丹麥和泰國在二戰時般，美國就算想反轉局面，也將無計可施；其次，美國在中國出兵後必須也立即出兵，否則台灣自我防衛的戰線將在短期內被中國攻破，美國無法效法軍援烏克蘭一般不斷對台後勤補給，因為將遭中國攔截並掠奪任何靠近台灣船隻，此外，「美國出兵協防台灣的速度越慢，最後在戰爭中傷亡的人數會增加，中國戰勝的可能性亦會增加」。

坎西恩指出，第三，美國必需要從在日本的美軍基地部署戰略行動，這需要事前協商，若東京不同意，美軍便只能從美國領土出發，這樣的武力配置將不足以捍衛台灣政府的自治權；最後，美國需要部署眾多反艦飛彈，這會使這場戰爭更有利於美國，並降低美軍傷亡。

在台灣方面，美國海軍戰爭學院教授莫瑞（William S. Murray）在會中指出，台灣也需增強不對稱武力的培養，應如豪豬一般，讓中國難以輕易攻下而知難而退，「台灣需要不對稱戰力，不對稱戰力的定義是體積小、數量多、易移動、致命的武器」；台灣若部署數量多、易移動的便宜小型武器，中國解放軍便難以逐個追蹤、摧毀，而這些不對稱武器能助台驅趕意圖登島的解放軍船艦、驅趕解放軍軍機，避免解放軍掌控台灣領空。

CSIS兵推報告為了避免代價高昂的「慘勝」，在政治和戰略方面另一點建議為，台灣空軍和海軍部隊應轉向「不對稱」作戰；並指儘管外界呼籲台灣採內「豪豬戰略」，當前台灣的國防預算卻仍擺在中國可很快摧毀的昂貴艦艇和軍機上。

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