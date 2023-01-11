為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反制北韓！ 美韓「延伸威懾手段運用演習」下月登場

    2022年10月31日，南韓空軍與美國空軍展開聯合空中演習「警戒風暴」，超過240架軍機參與軍演。圖為F-35戰機。（歐新社資料照）

    2022年10月31日，南韓空軍與美國空軍展開聯合空中演習「警戒風暴」，超過240架軍機參與軍演。圖為F-35戰機。（歐新社資料照）

    2023/01/11 21:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓國防部長李鐘燮11日公布，美韓兩國下月舉行「延伸威懾手段運用演習」（DSC TTX），模擬北韓發動核攻擊的不同場景，研判因應方案。此外，韓軍今年還將發射首枚軍事偵察衛星。

    《韓聯社》報導，李鐘燮在總統尹錫悅主持的2023年國防部年度業務報告中發表上述內容。他說明，「延伸威懾手段運用演習」今年將首次以「軍對軍」的方式進行，韓方由聯合參謀本部參與，美方也會派出相應單位，5月兩國再舉行兵棋演練，演習將比以往更貼近實戰。

    兩國上次舉行同類演習是前年9月。 李鐘燮又透露，總統尹錫悅當天出席國防部年初工作報告會議時強調，依靠北韓展示善意的和平不可持續，是假和平；為有效遏制北韓威脅，韓美要進一步鞏固延伸威懾各領域的合作，切實加強「南韓三軸體系」防禦能力。

    「南韓三軸體系」是指「殺傷鏈系統」（面臨逼在眉睫威脅時對，對平壤核武及飛彈設施進行先發制人打擊）、「飛彈防禦系統」以及「大規模打擊報復作戰」。

    李鐘燮並強調，軍方將大幅擴充夠攔截北韓飛彈的彈藥儲備量，並針對早前有北韓無人機來襲，致力提升防禦小型無人機的戰力。

    南韓軍方也規劃在今年下半年首次發射偵察衛星，與預計在4月發射軍事偵察衛星的北韓一較高下。南韓軍方為強化狙殺鏈推動425計畫，目標發射5枚800公斤級的軍事偵察衛星，預計在今年底至2025年為止陸續發射。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》無人機掀朝鮮半島風雲 南北韓「軍備競賽」2023再升溫
    2022/12/29 20:30

    新聞360》無人機掀朝鮮半島風雲 南北韓「軍備競賽」2023再升溫
    北韓才剛嗆聲！ 駐日美軍出動F-22戰機、B-52轟炸機與南韓聯演
    2022/12/20 17:33

    北韓才剛嗆聲！ 駐日美軍出動F-22戰機、B-52轟炸機與南韓聯演

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    北韓氣噗噗！怒控美韓軍演公然挑釁 將以壓倒性軍事措施回應
    2022/11/07 12:38

    北韓氣噗噗！怒控美韓軍演公然挑釁 將以壓倒性軍事措施回應
    北韓再射4彈 美派出B-1B軍演
    2022/11/06 05:30

    北韓再射4彈 美派出B-1B軍演

    服務至上 佳榮泰總經理：危機即轉機
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播