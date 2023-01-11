反制北韓！ 美韓「延伸威懾手段運用演習」下月登場

2022年10月31日，南韓空軍與美國空軍展開聯合空中演習「警戒風暴」，超過240架軍機參與軍演。圖為F-35戰機。（歐新社資料照）

2023/01/11 21:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓國防部長李鐘燮11日公布，美韓兩國下月舉行「延伸威懾手段運用演習」（DSC TTX），模擬北韓發動核攻擊的不同場景，研判因應方案。此外，韓軍今年還將發射首枚軍事偵察衛星。

《韓聯社》報導，李鐘燮在總統尹錫悅主持的2023年國防部年度業務報告中發表上述內容。他說明，「延伸威懾手段運用演習」今年將首次以「軍對軍」的方式進行，韓方由聯合參謀本部參與，美方也會派出相應單位，5月兩國再舉行兵棋演練，演習將比以往更貼近實戰。

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兩國上次舉行同類演習是前年9月。 李鐘燮又透露，總統尹錫悅當天出席國防部年初工作報告會議時強調，依靠北韓展示善意的和平不可持續，是假和平；為有效遏制北韓威脅，韓美要進一步鞏固延伸威懾各領域的合作，切實加強「南韓三軸體系」防禦能力。

「南韓三軸體系」是指「殺傷鏈系統」（面臨逼在眉睫威脅時對，對平壤核武及飛彈設施進行先發制人打擊）、「飛彈防禦系統」以及「大規模打擊報復作戰」。

李鐘燮並強調，軍方將大幅擴充夠攔截北韓飛彈的彈藥儲備量，並針對早前有北韓無人機來襲，致力提升防禦小型無人機的戰力。

南韓軍方也規劃在今年下半年首次發射偵察衛星，與預計在4月發射軍事偵察衛星的北韓一較高下。南韓軍方為強化狙殺鏈推動425計畫，目標發射5枚800公斤級的軍事偵察衛星，預計在今年底至2025年為止陸續發射。

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