能源費用飆漲 日本博物館大嘆吃不消

源危機不僅讓日本的家庭和企業付出高額代價，激增的電費也給保管武士刀、古代捲軸和其他藝術珍品的博物館帶來營運壓力。 圖為東京國立博物館。（圖擷取自網路）

2023/01/11 16:41

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《彭博》報導，能源危機不僅讓日本的家庭和企業付出高額代價，激增的電費也給保管武士刀、古代捲軸和其他藝術珍品的博物館帶來營運壓力。

東京國立博物館館長藤原誠（Makoto Fujiwara）在《文藝春秋》雜誌發表文章指出，預計該館今年的公用事業成本將增加1倍以上，這項支出對於保護館內的12萬件來自日本和亞洲其他地區的無價文物至關重要。

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藤原在文章中寫道：「文物需要在合適的溫度和濕度下保存，以確保它們保持良好狀態，為了維持今年的收支平衡，該館不得不削減購買和修復文化財產的開支。」

東京國立博物館是能源短缺的最新受害者，能源短缺引發了去年日本天然氣和煤炭價格破紀錄的上漲，日本的電費因燃料成本飆升而大漲。

東京國立博物館管理89件「國寶」，這些文物是日本政府選定具有全球價值的文物，包括公元前2世紀至公元1世紀的古代禮鐘、江戶時代描繪京都風景的彩繪屏風，以及被認為是日本最偉大的刀刃之一的「三日月宗近」（Mikazuki Munechika）；該館還保存了600多件被列為重要文化財產的文物。

東京國立博物館預計，截至3月底的財政年度，公用事業成本將飆升至約4.5億日圓（1.03億台幣），比該館所編列的電力和天然氣預算2億日圓高出1倍以上。藤原寫道，對1間每年從政府獲得約20億日圓的營運補貼的博物館而言，要額外支付2.5億日圓是極其困難的。

藤原寫道，他去年秋天諮詢了日本文科省文化事務廳，要求調整國家預算以支付更高的電費，但未獲批准。

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