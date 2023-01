烏克蘭武裝部隊總參謀部近日分享,1名士兵在前線作戰時意外造成1顆VOG手榴彈插進體內,經專業外科醫師執刀後已順地取出。(圖擷取自「Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 」臉書粉專)