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    真實世界數據出爐！ BNT次世代疫苗有效降低長者住院、死亡率

    輝瑞和BNT研制的「Omicron次世代雙價疫苗」。（路透）

    輝瑞和BNT研制的「Omicron次世代雙價疫苗」。（路透）

    2023/01/10 16:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕有關武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）次世代疫苗有效性的第一份真實世界數據出爐。以色列研究發現，由輝瑞和德國BioNTech（BNT）以Omicron變異株BA.4/BA.5研發的加強針，可大幅減少年長者的住院及死亡率。

    《路透》報導，以色列最大健保機構Clalit Health Services與班古里昂大學（Ben-Gurion University of the Negev）、薩皮爾學院（Sapir College）兩校研究人員，針對輝瑞和BNT研制的「Omicron次世代雙價疫苗」所做的研究發現，65歲以上、已經接種過2劑基礎劑疫苗的長者，如果再打1劑以Omicron變異株BA.4/BA.5研發的加強針，將可使住院機率大降81%，死亡率更下降86%。不過，這項研究尚未經同儕評審。

    這項研究從2022年9月底進行到12月中旬，調查62萬2701名65歲及以上符合接種雙價疫苗的人。在這些人當中，有8萬5314人，即研究中接受調查的14%民眾，接種了這款次世代疫苗。

    研究報告指出，加強針選打次世代疫苗的長者當中，染疫後必須住院的僅6人，未接種者則有297人；加強針選打次世代疫苗仍不幸病故的長者僅1人，未接種者則有73人死亡。

    研究人員強調，儘管以色列的武肺死亡率相對較低，但數據仍然具有重要意義。由於最新在各國流竄的主流株是亞變種XBB.1.5，目前醫界正在觀察，次世代雙價疫苗對XBB.1.5病毒是否也有同等的保護力。

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