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    確保掌控海空優勢 美陸戰隊擬在沖繩設「濱海作戰團」

    日媒披露，美軍預計在沖繩組建一支「濱海作戰團」，提高嚇阻共軍的能力。圖為美韓陸戰隊去年10月在菲律賓一場共同演習中執行兩棲登陸。（法新社檔案照）

    日媒披露，美軍預計在沖繩組建一支「濱海作戰團」，提高嚇阻共軍的能力。圖為美韓陸戰隊去年10月在菲律賓一場共同演習中執行兩棲登陸。（法新社檔案照）

    2023/01/10 16:05

    〔編譯孫宇青、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕日本《讀賣新聞》10日報導，美國政府有意在2025年前改組駐沖繩美軍陸戰隊，設立「陸戰隊濱海作戰團」（MLR），以強化在日本離島作戰的能力。

    據了解，多位美日政府相關人士透露，華府已通知東京當局相關政策，預計在11日於華府舉行的美日外交及國防首長「2加2會談」上公布。美軍陸戰隊預計組建3支濱海作戰團，第一支已於2022年3月在美國夏威夷成軍；即將在沖繩組建的一支，料獲得日方支持；至於第三支被認為很有可能部署在美國關島。

    《路透》解釋，「陸戰隊濱海作戰團」是美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）2020年提出「2030年部隊設計」（Force Design 2030）計畫時的其中一項組織變革，他當時表示，希望這支新作戰團與日本自衛隊密切合作，阻止中國人民解放軍輕易進入太平洋。

    「陸戰隊濱海作戰團」將減少戰機數量，捨棄大部分大砲、戰車等重型火力配置，改以較小型的機動部隊負責核心任務，且將擁有長程反艦飛彈和防空能力，大約會有2000名兵力，一旦發生衝突時，就會被分派到日本各離島，阻止敵方艦艇和航機推進，確保掌控制海權。就當前態勢研判，日本南西諸島（西南群島）及台灣周邊海域，都在共軍飛彈射程範圍內，一旦發生戰事，共軍很可能具有海空優勢。

    《讀賣》指出，鑑於中國近年在東海、南海軍事活動日益頻繁，美日急需建構能夠應付離島作戰的體制，前線部隊如何在增援部隊趕赴前阻擋對手攻勢，更是作戰關鍵，濱海作戰團正是被賦予此等重要角色。

    《共同社》報導中也指出，自衛隊正在推動強化西南群島防衛，美陸戰隊沖繩MLR成軍後，日美將透過聯合訓練深化合作。

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