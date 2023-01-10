中國美團外賣培訓強調「禁止非法聚集」 網酸：怕聚集起義

近日社群平台流出，現在強制每位外送員被要求不得「非法聚集」、「揚言威脅」，甚至還需接受線上考試，消息傳出後引起許多網友熱議。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成）

2023/01/10 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情擴大，造成外送、快遞司機人力短缺，去年12月底美團外賣等平台甚至推出千萬補貼，希望民眾加入外送行列，不過近日社群平台卻傳出，現在每位外送員被要求不得「非法聚集」、「揚言威脅」，甚至還需接受線上考試，消息傳出後引起許多網友熱議，有網友狠酸「真怕老百姓聚集，因為聚集在一起就有力量了」。

推特用戶「李老師不是你老師」昨發文，內文提及投稿者指出，現在「美團外賣」的外送員必須接受線上強制培訓與考試，其中特別強調「非法聚集或揚言威脅他人」，從截圖可見線上考題詢問以下說法是否正確？選項中特別出現「聚集其他騎手在公共場火或者公司附近聚集鬧事」此選項，對此投稿原PO直言「其中強調了禁止『非法聚集』、『揚言威脅』，還重申了相關法條，看來現在討薪普遍被定義為『非法』，感覺真的很可笑。」

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消息曝光後，引起許多網友紛紛留言，有人說「真怕老百姓聚集，因為聚集在一起就有力量了」、「非法討薪，合法欠薪」、「怕聚集起義」、「送個外賣還要考試」、「只會做加法的管理方式」、「開始威脅，說明它們就怕這一套」，還有理性回應「思考下，其實為什麼這麼害怕外賣員？不僅僅是他們是年輕人，容易串聯，數量龐大，而且，最關鍵的，他們運送食物，知道要送給誰，如果他們要報復社會......」、「外賣小哥可跟工廠工人不一樣，這要是全國各地聯動起來」」。

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美團外賣培訓的線上考題。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特）

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