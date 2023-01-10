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    因應中國威脅 美軍擬在日本沖繩設「濱海作戰團」

    美國計畫在2025財政年度前，於日本沖繩組建一支「海軍陸戰隊濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment，簡稱MLR）。示意圖。（法新社）

    美國計畫在2025財政年度前，於日本沖繩組建一支「海軍陸戰隊濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment，簡稱MLR）。示意圖。（法新社）

    2023/01/10 15:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府計畫在2025財政年度前，重組美軍駐沖繩的海軍陸戰隊部隊，並組建一支「海軍陸戰隊濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment，簡稱MLR），以便發生緊急情況時美軍能即時應對。而據美方表示，該計畫最主要目的為威懾和反制近期不斷入侵日本與他國領海的中國解放軍。

    根據《讀賣新聞》報導，據政府消息人士指出，美國將於11日的「日美安全保障協議會議」上宣布，美軍預計在日本沖繩組建一支MLR部隊，並表示已向日本政府通報，且獲得日方的支持。近年來因中國加強了在東海和南海的軍事活動，才促使2國政府成立一個能夠應對島嶼戰鬥的系統。

    報導指出，由於日本琉球群島和台灣周邊地區，都在中國解放軍的飛彈射程之內，一旦開戰，中國很快就能取得制空權和制海權，為避免這個情況發生，美國預計在沖繩建立具有遠程反艦飛彈和防空能力的MLR部隊，以針對近來屢次入侵他國海域的中國，進行威懾和反制。

    據悉，美軍打算創建3個MLR部隊，先是去年3月海軍陸戰隊在美國夏威夷成立了第一支MLR，而即將駐紮在沖繩的將會是第二支，第三支MLR部隊則暫時尚未公布，但據《讀賣新聞》報導推測，很可能會部署在關島。

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