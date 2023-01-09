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    巴基斯坦求國際援助163億美元 用於洪水賑災

    巴基斯坦今日與聯合國在日內瓦舉行了一場會議，以説明巴基斯坦如何應對去年夏天毀滅性洪水的後果，並尋求國際援助163億美元。（法新社）

    巴基斯坦今日與聯合國在日內瓦舉行了一場會議，以説明巴基斯坦如何應對去年夏天毀滅性洪水的後果，並尋求國際援助163億美元。（法新社）

    2023/01/09 18:31

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦今日與聯合國在日內瓦舉行了一場會議，以説明巴基斯坦如何應對去年夏天毀滅性洪水的後果，並尋求國際援助163億美元。

    根據外媒報導，巴基斯坦總理沙赫巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif）與聯合國秘書長安東尼歐·古特瑞斯（Antonio Guterres）一同出席了會議，講述去年（2022）九月巴基斯坦在創紀錄的季風暴雨和冰川融化的雙重影響下，導致1700人喪生及800萬人流離失所，如今大部分洪水已消退，但重建工作才剛剛開始，數百萬房屋及數千公里的道路、鐵路等重建工作預計需要163億美元。

    在這場會議中法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也透過視訊連線的方式參與會議，並制定了重建與氣候韌性的長期計畫。

    儘管巴基斯坦當局上週引用聯合國支持的評估稱，洪水共造成的總損失超過300億美元，但巴基斯坦政府打算運用國內資源籌措半數資金，但其餘部分（163億美元）希望得到國際上的援助。

    活動發起人表示，預計將有約250人參加此次活動，包括高級政府官員，私人捐助者和國際金融機構。

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