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    印度女CEO曬上班帶娃照 網友砲轟「耍特權」

    印度女CEO上網分享自己的職場育兒方法，未料遭網友砲轟耍特權。（圖擷取自「Radhika Gupta」推特）

    印度女CEO上網分享自己的職場育兒方法，未料遭網友砲轟耍特權。（圖擷取自「Radhika Gupta」推特）

    2023/01/09 14:35

    〔即時新聞／綜合報導〕印度一名女CEO在推特分享雙薪家庭下的「育兒分工」，她將嬰兒帶到上班場所方便照顧，不料卻遭網友砲轟「耍特權」，指出這種方式只適合「高階主管」；也有人認為弱勢族群根本無法做到一邊上班一邊顧小孩。

    根據《印度快報》報導，艾德懷思共同基金（Edelweiss Mutual Fund）首席CEO、醫學博士古普塔（Radhika Gupta）7日在推特發文寫道「沒有其他人力幫忙育兒的雙薪家庭，看看誰也跟我一起來上班？」，只見一個嬰兒躺在她辦公室的地板上，模樣非常可愛。

    她另在推文提到，常被別人問及如何在「育兒和公司CEO」之間取得平衡，她認為需要規劃時間，也須極大的耐心以及保持解決問題的決心，才能讓一切運作順利。

    推文發布後，有網友直言「這是當CEO的好處之一，職位較低的人通常沒有這樣的選擇，而且常常難以平衡家庭和工作，被影響最多的尤其是女性」。也有網友認為應該比照辦理，讓公司其他員工也能享有上班兼育嬰的權利，否則曬娃的舉動就只是在「炫耀自己享有特權罷了」。

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