印度女CEO曬上班帶娃照 網友砲轟「耍特權」

〔即時新聞/綜合報導〕印度一名女CEO在推特分享雙薪家庭下的「育兒分工」,她將嬰兒帶到上班場所方便照顧,不料卻遭網友砲轟「耍特權」,指出這種方式只適合「高階主管」;也有人認為弱勢族群根本無法做到一邊上班一邊顧小孩。

根據《印度快報》報導,艾德懷思共同基金(Edelweiss Mutual Fund)首席CEO、醫學博士古普塔(Radhika Gupta)7日在推特發文寫道「沒有其他人力幫忙育兒的雙薪家庭,看看誰也跟我一起來上班?」,只見一個嬰兒躺在她辦公室的地板上,模樣非常可愛。

她另在推文提到,常被別人問及如何在「育兒和公司CEO」之間取得平衡,她認為需要規劃時間,也須極大的耐心以及保持解決問題的決心,才能讓一切運作順利。

推文發布後,有網友直言「這是當CEO的好處之一,職位較低的人通常沒有這樣的選擇,而且常常難以平衡家庭和工作,被影響最多的尤其是女性」。也有網友認為應該比照辦理,讓公司其他員工也能享有上班兼育嬰的權利,否則曬娃的舉動就只是在「炫耀自己享有特權罷了」。

