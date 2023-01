塞內加爾2公車正面相撞釀38死 總統下令舉國哀悼3日

2023/01/08 21:51

〔即時新聞/綜合報導〕塞內加爾官員表示,載有乘客的兩輛巴士今(8)日在中部城鎮卡夫林(Kaffrine)附近相撞,造成至少38人喪生,數十人受傷。針對這起近年來最嚴重的交通事故,塞內加爾總統薩爾(Macky Sall)已下令全國哀悼3日。

《法新社》報導,塞內加爾消防官員佛爾(Cheikh Fall)指出,這起不幸的事件發生在當地時間週日凌晨3點15分左右,地點在國道1號上,事發後所有傷者都被送到當地醫院治療,「這是一起嚴重的事故,共有125名受害者,其中有38人身亡。」

檢察官吉恩(Cheikh Dieng)指出,根據初步調查,事故起因是其中一台公車行駛時突然爆胎,因此偏離車道,與對向車道的另一輛公車面對面相撞。

塞內加爾總統薩爾事後在推特(Twitter)上宣布,全國週一起將哀悼3日,「我對這起悲慘的交通事故深感悲痛。我向遇難者家屬表示衷心的哀悼,並祝傷者早日康復。」

