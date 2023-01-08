悲！美警車追捕偷車賊 闖紅燈撞死2名高中正妹

美國路易斯安那州警方追捕偷車賊時，無視紅燈並撞死2名高中啦啦隊少女引發爭議。（美聯社）

2023/01/08 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國警方經常發生開槍爭議，相對來說追捕致死的案件關注度較低，不過路易斯安那州近來發生警察抓捕偷車賊時，無視紅燈並撞死2名高中啦啦隊少女的悲劇，引起社會上極大的關注。

據《美聯社》報導，路州巴頓魯治24歲嫌犯贊德斯（Tyquel Zanders），當時闖入親戚住宅並偷偷開走他父親的車，附近阿迪斯鎮42歲警官考思倫（David Cauthron）則駕駛警車一路追捕。

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不過，考思倫在經過一處十字路口時沒有注意紅燈，導致17歲少女鄧恩（Maggie Dunn）和16歲吉兒（Caroline Gill）所搭乘的車輛被警車撞擊，2名女孩因此身亡，開車載著她們的鄧恩20歲哥哥則身受重傷。

當地檢察官克萊頓（Tony Clayton）表示，警方對偷車賊的緊追不捨是致命錯誤，因為鳴笛和警車並沒有賦予警察闖紅燈的權力，目前的證據顯示考思倫當時犯下嚴重疏忽，他考慮要求大陪審團起訴考思倫過失殺人和過失傷害等罪嫌。

不過，處理過許多類似案件的芝加哥人權律師斯特羅思（Andrew Stroth）指出，他從來沒有看過警察在追捕事故中受到刑事指控。巴頓魯治警察局對此公開了追捕規範，並強調全案正在調查當中，阿迪斯鎮警方則沒有做出任何評論。

美國國家公路交通安全管理局資料顯示，全美在2020年有455人死於和警方追捕有關的事故。加州洛杉磯警察局前副局長唐寧（Michael Downing）表示，各地警察對追捕的規範各不相同，所涉及的問題也很複雜，其中包括嫌疑人是否構成直接威脅等等。

死者同學在守夜活動上悲慟不已。（美聯社）

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