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    首頁　>　國際

    德國籲國民非必要勿前往中國 比利時與盧森堡跟進

    2023/01/08 03:45

    〔中央社〕德國今天勸告國民，非必要勿前往中國，因為這個世界人口第一大國在放鬆清零政策後，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重加劇。德國鄰國比利時和盧森堡隨後也跟進。

    法新社報導，德國外交部在推特發文說：「我們目前勸告國民，非必要勿前往中國，原因是當地已出現疫情高峰，使醫療系統疲於應付。」

    盧森堡外交部隨後發布聲明說：「盧森堡採取與德國旅遊建議一致作法，目前建議非必要勿前往中國。」

    比利時外交部也在網站公告說：「自12月以來，中國因結束COVID-19清零政策，經歷最大一波疫情。鑑於醫院恐將人滿為患，導致遭遇緊急狀況時有無法獲得醫療的風險，目前不建議（赴中國）作非必要旅行。」

    現已有十多個國家對來自中國的旅客實施新的入境規定，歐洲聯盟專家本週也「強烈鼓勵」27個會員國，要求來自中國航班的乘客必須進行出發前篩檢，並隨機採檢從中國入境旅客及其班機廢水。

    德國、法國、義大利和西班牙等歐盟國家已宣布，來自中國的旅客必須接受篩檢；美國和日本則是也採取類似措施的非歐洲國家。1120108

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