美報告：中國軍事衛星發射次數 2022年全球第一

中國長征5號火箭去年10月底從海南省文昌太空發射場升空。（美聯社檔案照）

2023/01/07 19:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「哈佛史密森尼天體物理中心」天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）近日發表報告指出，根據2022年太空發射次數而言，中國已經取代俄羅斯，成為第二太空大國，同時，中國將防衛相關衛星送上軌道的數量，也居全球第一。

軍事新聞網站《即時防務》（Breaking Defense）6日報導，麥道威的這份「2022年太空活動」報告指出，去年美國發射次數78次，其中72次成功；中國的太空發射次數64次、其中62次成功進入軌道，俄羅斯成功發射次數21次，這幾個國家的許多發射活動都攜帶多枚衛星，就防衛相關衛星數量而言，中國送了45枚上軌道，美國30枚，俄羅斯15枚。

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不過，報告強調，中國的國安太空活動覆上一層神祕面紗，很難確定中國發射軍事衛星的數量，例如，中國去年成功將8枚機密的「試驗」衛星送上低地軌道，任務不明。報告說，「『試驗』衛星是多個中國政府衛星所用的假名」。

報告指出，去年整體太空發射和送上軌道的衛星數量持續快速增加，主要是因商業活動增加。去年全球太空發射次數較前一年大增40％，達到186次，其中182次成功，共攜帶了2482個載運物。這186次中，82次是政府單位進行，21次是承包政府發射活動的商業公司，另外83次是商業公司為商業客戶、「包括外國政府」，進行的發射活動。

麥道威說，更令人意外的是，中國發射的商業衛星數量也「正在快速地增加」，北京發射的182枚衛星中，100枚是商業衛星，佔比55％。他說，「這或許是沒被大量討論到的最大新聞。」

另外，中國去年1月成功利用「實踐21號」衛星抓取北斗衛星導航系統中故障報廢的「北斗二號G2衛星」，把這枚壞掉的衛星從地球同步軌道，拖到位置更高的「墳墓軌道」區，寫下全球先例。

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