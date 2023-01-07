為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    荷蘭、葡萄牙跟進！要求來自中國航班旅客附陰性證明

    荷蘭和葡萄牙宣布加入其他國家行列，要求來自中國航班旅客，在入境時必須附上陰性證明。圖為荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場。（歐新社）

    荷蘭和葡萄牙宣布加入其他國家行列，要求來自中國航班旅客，在入境時必須附上陰性證明。圖為荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場。（歐新社）

    2023/01/07 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕今年1月8日中國將全面大解封，引起各國謹慎以待，歐洲理事會危機管理機制「整合性政治危機因應小組」（IPCR）4日建議成員國，應針對從中國旅客在出發前檢驗，並須持陰性證明登機等防疫措施，對此荷蘭和葡萄牙宣布加入其他國家行列，要求來自中國航班旅客，在入境時必須附上陰性證明。

    據《法新社》報導，中國去年12月初放寬嚴苛清零政策後，卻未規劃完整配套措施造成境內染疫病例數海嘯般暴增，儘管疫情持續蔓延，北京當局卻宣布將在本月8日解除入境等隔離措施，被外界視為解國境。

    與此同時，荷蘭政府、葡萄牙政府在當地時間6日宣布跟進其他國家行列，將要求中國航班旅客，入境時必須附上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陰性證明。

    荷蘭衛生部長柯伯斯（Ernst Kuipers）表示，荷蘭這項政策符合歐盟的建議，此項限制措施將在1月10日生效。他說，「作為歐洲整體防疫的一還，我方引入防疫限制措施是相當重要的。」

    與此同時，葡萄牙衛生部也在6日晚間發布聲明，從中國飛抵葡萄牙旅客在登機前必須出示武肺陰性證明，此項規定於當地時間7日起生效。另外荷蘭和葡萄牙政府皆在公告明確指出，旅客搭乘來自中國的班機時應佩戴口罩。

    據悉，歐洲理事會危機管理機制「整合性政治危機因應小組」（IPCR）4日建議成員國，應針對從中國旅客在出發前檢驗，並須持陰性證明登機等防疫措施。面對此種情況，目前多個國家已針對來自中國的旅客實施最新防疫措施，包含美國、日本、南韓、義大利、德國、法國、西班牙等。

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    跟進歐盟！希臘官員透露 中國入境旅客須取陰性證明
    2023/01/06 11:37

    跟進歐盟！希臘官員透露 中國入境旅客須取陰性證明
    世衛批中國 低報武肺疫情數據 歐盟強烈建議 要求中客需持陰性證明
    2023/01/06 05:30

    世衛批中國 低報武肺疫情數據 歐盟強烈建議 要求中客需持陰性證明

    無敵海景小豪宅稀有 觀星看海更超值
    Omicron再創疫情高峰 荷蘭仍要重新開放餐廳、酒吧
    2022/01/25 18:51

    Omicron再創疫情高峰 荷蘭仍要重新開放餐廳、酒吧
    荷蘭新政府選後299天終上任 疫情危機迫在眉睫
    2022/01/10 21:32

    荷蘭新政府選後299天終上任 疫情危機迫在眉睫

    21店業績破億印證 「最強創業平台」
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播