荷蘭、葡萄牙跟進！要求來自中國航班旅客附陰性證明

荷蘭和葡萄牙宣布加入其他國家行列，要求來自中國航班旅客，在入境時必須附上陰性證明。圖為荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場。（歐新社）

2023/01/07 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕今年1月8日中國將全面大解封，引起各國謹慎以待，歐洲理事會危機管理機制「整合性政治危機因應小組」（IPCR）4日建議成員國，應針對從中國旅客在出發前檢驗，並須持陰性證明登機等防疫措施，對此荷蘭和葡萄牙宣布加入其他國家行列，要求來自中國航班旅客，在入境時必須附上陰性證明。

據《法新社》報導，中國去年12月初放寬嚴苛清零政策後，卻未規劃完整配套措施造成境內染疫病例數海嘯般暴增，儘管疫情持續蔓延，北京當局卻宣布將在本月8日解除入境等隔離措施，被外界視為解國境。

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與此同時，荷蘭政府、葡萄牙政府在當地時間6日宣布跟進其他國家行列，將要求中國航班旅客，入境時必須附上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陰性證明。

荷蘭衛生部長柯伯斯（Ernst Kuipers）表示，荷蘭這項政策符合歐盟的建議，此項限制措施將在1月10日生效。他說，「作為歐洲整體防疫的一還，我方引入防疫限制措施是相當重要的。」

與此同時，葡萄牙衛生部也在6日晚間發布聲明，從中國飛抵葡萄牙旅客在登機前必須出示武肺陰性證明，此項規定於當地時間7日起生效。另外荷蘭和葡萄牙政府皆在公告明確指出，旅客搭乘來自中國的班機時應佩戴口罩。

據悉，歐洲理事會危機管理機制「整合性政治危機因應小組」（IPCR）4日建議成員國，應針對從中國旅客在出發前檢驗，並須持陰性證明登機等防疫措施。面對此種情況，目前多個國家已針對來自中國的旅客實施最新防疫措施，包含美國、日本、南韓、義大利、德國、法國、西班牙等。

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