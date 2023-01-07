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    防再次「竄逃」？網傳中國旅客入境南韓須配戴黃卡 軍人陪做PCR

    中國網友爆料，現在入境南韓須配戴「入境黃卡」辨別身分，做核酸檢測和取行李時都有軍人隨行開路。（圖翻攝自微博）

    中國網友爆料，現在入境南韓須配戴「入境黃卡」辨別身分，做核酸檢測和取行李時都有軍人隨行開路。（圖翻攝自微博）

    2023/01/07 14:34

    〔即時新聞／綜合報導〕入境南韓的一名中國旅客於4日因在機場被檢測出陽性，竟在前往隔離途中逃跑；有網友5日在微博透露，入境南韓的中國旅客須在脖子上配戴「黃色入境卡」，前往領行李和做核酸檢測（PCR）時，一路都有南韓陸軍軍人隨行。有網友推測，南韓當局祭出強硬手段應和確診者逃跑事件有關。

    根據網友在微博的爆料，內容指出一下飛機就被發放「黃色入境卡」，必須掛在脖子上，連拿在手上也不行。接著前往取行李和做核酸檢測時，都有南韓軍人隨行帶路。該網友稱全程「感覺像犯罪被拉走」，而且大批南韓媒體在機場沿路跟拍。

    有網友向德國友人分享此事，德國友人聽聞後驚訝表示「這不就跟納粹在二戰時對待納粹人一樣嗎？」，不過網友滿不以為然，反嗆「根本不是一回事，德國是榨乾你之後送毒氣室，南韓只是集中觀察幾天，沒病就放出來」、「我們一個月以前不也這樣做嗎」、「那還不是因為之前逃跑了一個嗎？」。

    南韓自2日起，即開始針對入境南韓的中國旅客實施防疫措施，未料一名40多歲的中國旅客在機場做核酸檢測時確診，被安排送往隔離設施過程中逃離，而南韓警方已於5日傍晚在首爾逮補該男。

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    網友加碼爆料，稱配戴黃卡入境時，沿路被南韓媒體跟拍，讓他感到「自己像罪犯一樣」。（圖翻攝自微博）

    網友加碼爆料，稱配戴黃卡入境時，沿路被南韓媒體跟拍，讓他感到「自己像罪犯一樣」。（圖翻攝自微博）

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