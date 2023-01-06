日本修訂國安戰略 謝長廷盼加強台日安全合作論述

駐日代表謝長廷在今天例行記者會中表示，希望今年能加強台日在安全合作方面更完整的論述。（記者林翠儀攝）

2023/01/06 20:57

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕駐日代表謝長廷對於日本去年底修訂通過國家安全保障戰略3文件表示肯定，他也指出，希望今年能加強台日在安全合作方面更完整的論述，以往台日關係協會和日台交流協會每年召開的會議都以經貿議題為主，他希望能在今年推動兩協會就台日科技、教育和文化方面議題召開會議。

謝長廷表示，去年8月共軍在台海進行軍演，演習的飛彈打到日本專屬經濟區，對日本安全造成莫大威脅，日本通過新版的國家戰略是可以理解的。日本首相岸田文雄今年將在廣島舉行7大工業國（G7）峰會，岸田一直強調反對以武力改變現狀，這是很值得支持的。

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日本通過新版國安戰略後，有位前首相投書提到，有某前首相說，「中國的茁壯不是威脅，是機會」，謝長廷指出，以前美國也是這樣認為，但現在再這麼說就很奇怪，因為這已不是一個預測的問題，且事後證明並非如此，所以這是日本保護自己國家安全是當然之舉。

謝長廷表示，每個國家都想保護自己的國家，但每個國家都只保護自己的國家，有時候會保護不了，保護世界和平才有辦法保護自己的國家，台灣要保護世界和平才能保護到台灣，日本也是。

中國官方批評日本修訂國安戰略是要走回老路、以鄰為壑，謝長廷表示，中國開口閉口強調「和平」，但是否履行和平承諾才是重點。事實上，50年前中日建交相關文件中，就強調要和平解決問題、不做世界霸權。中國不想遵守和平的規則，就加了一個條件叫做「核心利益」，所以他認為，世界要保護和平當做核心利益，才不會掉入中國的陷阱。謝長廷強調「世界的核心利益就是和平」，不管你要打什麼地方都違反這個核心利益，世界要起來制裁、講話、扺抗，這點很重要。

謝長廷在近期接受台媒和日媒專訪，一再強調中國正加強準備對台動武，台日應推動安全保障合作。他在今年的例行記者會中表示，他希望台日之間能就安全合作進行較完整的論述，但在兩國間沒正式外交關係的情況下，該思考如何進行論述。

謝長廷還指出，台日關係協會和日台交流協會每年召開的會議都以經貿議題為主，但他認為也應該就科技文教議題召開會議，科技很重要，他計畫在今年推動兩協會召開科技文教會議。

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