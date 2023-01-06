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    失戀向地下錢莊借錢買車消愁 他1天賣命20小時還不清

    諾曼過去為了買摩拖車，向地下錢莊借錢因而欠了一屁股債，成功還清債務後在當地成為警察。（圖翻攝自Tiktok）

    諾曼過去為了買摩拖車，向地下錢莊借錢因而欠了一屁股債，成功還清債務後在當地成為警察。（圖翻攝自Tiktok）

    2023/01/06 19:00

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞26歲男子諾曼（Nurman Hakim）過去曾因為失戀想走出情傷，向地下錢莊借了一筆錢買車，導致後來債務纏身，儘管每天日夜工作20小時也無法還清債務，最後靠家人的幫助之下才得以恢復正常生活。

    《星州日報》報導，諾曼日前在抖音（Tiktok）發布影片分享過去自身經歷，5年前與前女友在同一個單位當保全，但後來對方變心，看著舊愛跟其他男人曖昧讓他相當不甘心，於是決定向地下錢莊借錢買了YAMAHA YZF-R25機車，為的就是希望讓前女友知道自己過得更好，但卻也因此欠下一屁股的債務。

    諾曼為了還債，只好在下班後繼續兼職，當中無論是夜店保全、超商店員甚至是直銷他都願意去嘗試，只不過因為債務金額實在太高，即便一天工作20小時也無法償還。

    家人後來察覺異狀，不懂為何諾曼常常兼職卻仍然沒錢？在得知一切狀況後，幫忙替諾曼申請一筆援助金約馬幣8000令吉（約新台幣5.6萬元），母親也拿出部分積蓄，最後才終於幫諾曼還清了約馬幣1.3萬令吉（約新台幣9萬元）的債務。

    如今諾曼已開始新人生，他在去年成為了森美蘭州聯邦儲備隊的警察，並且買了另外一輛二手摩托車代步，之前借錢買的YAMAHA機車，則是因常需要維修花費太大所以賣掉。

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