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    春節人口流動 紐時：中國農村老人死亡率恐驟增

    《紐約時報》分析，中國隨著春節到來，疫情可能因返鄉潮蔓延到農村，導致農村老年人染疫人數大增。（歐新社）

    《紐約時報》分析，中國隨著春節到來，疫情可能因返鄉潮蔓延到農村，導致農村老年人染疫人數大增。（歐新社）

    2023/01/06 14:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，各地染疫人數大增。隨著即將到來的春節，中國的農村地區可能面臨嚴峻挑戰，老年人死亡率恐怕會驟增。

    根據《紐約時報》報導，中國在放寬防疫限制後，各地醫院和殯儀館人滿為患，呼吸儀器、藥物嚴重短缺。《紐約時報》北京分社社長柏凱斯（Keith Bradsher）表示，中國疫苗接種在2022年初就接近停滯，許多老年人根本沒打到疫苗，隨著春節到來，疫情可能因返鄉潮蔓延到農村，導致農村老年人染疫人數大增。

    2007年中國農業部調查3000個農村，發現9成農村裡幾乎只剩下老年人跟小孩，青壯年人口大部分都到外地工作。隨著春節返鄉過年，農村地區的老年人染疫將激增。此外中國邊境開放，新型變異株可能會在其境內傳播開來，疫情不會只有一波就迅速結束。

    柏凱斯直言，中國2022下半年的經濟狀況非常糟糕，加上海外對中國產品的需求正在萎縮，為了儘快復甦經濟，一些地區鼓勵民眾就算染疫也要出來工作。柏凱斯曾採訪一些中國企業，有企業坦言他們超過8成的員工都感染肺炎。

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