為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷罹癌？烏克蘭軍情局長：他將在離世前結束戰爭

    烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（見圖）聲稱，俄羅斯總統普廷罹患癌症且已病入膏肓，很快就會過世。（路透）

    烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（見圖）聲稱，俄羅斯總統普廷罹患癌症且已病入膏肓，很快就會過世。（路透）

    2023/01/06 16:40

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）本週三接受美國廣播公司新聞（ABC News）訪問時表示，俄羅斯總統普廷罹患癌症且已病入膏肓，很快就會過世。他推測，普廷將在離世前結束這場戰爭，並將手中的權力轉交給身邊的俄羅斯親信。

    根據《每日郵報》報導，多年以來普廷健康狀況一直受到外界關注，外傳現年70歲的普廷可能患有癌症、帕金森氏症或其他多種疾病。

    布達諾夫並未提供證據佐證，但他4日接受美國廣播公司（ABC）專訪透露，普廷因為罹癌症造成身體持續出現問題，他說「普廷生病很長一段時間，我認為他很快（就會去世），至少我這麼希望」，並補充，「我方是藉由與普廷關係親密相關人士得知癌症的訊息。」

    布達諾夫推測，克里姆林宮在普廷過世後將可能出現權力的更替或轉移，接任者很可能為普廷的親信之一，另外烏俄戰爭也將在普廷過世之前落幕。

    專門揭露克宮內幕的社群帳號「General SVR」在Telegram指出，普廷的醫生最近注意到「他健康狀況明顯惡化」，並建議他不應再公開露面，要好好休息。另外該Telegram頻道稱，普廷現在很容易感覺疲倦，並頻繁出現頭暈、頭痛和意識模糊等現象。

    據知，普廷近期頻繁取消公開活動或行程，包括去年12月28日以「飛行條件不佳」為由，取消前往愛沙尼亞邊境城市普斯科夫州（Pskov）的計畫，但當時天氣預報顯示天氣晴朗，還有首次打破長年慣例，取消每年一度的年終記者會，就連普廷最為喜愛的年終冰球比賽也被取消。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭軍情局長預告春季猛攻 會更深入攻擊俄國境內
    2023/01/05 22:53

    烏克蘭軍情局長預告春季猛攻 會更深入攻擊俄國境內
    勞力短缺+通膨 俄國2023恐升息
    2022/12/27 19:13

    勞力短缺+通膨 俄國2023恐升息

    士林萬坪森海首席 圓山富璟珍稀難求
    耶誕節不忘嗆聲 普廷：烏若有愛國者飛彈「100％摧毀它」
    2022/12/25 19:58

    耶誕節不忘嗆聲 普廷：烏若有愛國者飛彈「100％摧毀它」
    自由說新聞》俄軍恐發動耶誕突襲？烏總統嗆：蔑視普世價值
    2022/12/24 16:29

    自由說新聞》俄軍恐發動耶誕突襲？烏總統嗆：蔑視普世價值

    優化資產配置 國雄無双攻守兼備成最佳亮點
    傳普廷拒使用網路 烏克蘭戰場即時消息也靠紙本文件
    2022/12/24 14:20

    傳普廷拒使用網路 烏克蘭戰場即時消息也靠紙本文件
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播