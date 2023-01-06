普廷罹癌？烏克蘭軍情局長：他將在離世前結束戰爭

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（見圖）聲稱，俄羅斯總統普廷罹患癌症且已病入膏肓，很快就會過世。（路透）

2023/01/06 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）本週三接受美國廣播公司新聞（ABC News）訪問時表示，俄羅斯總統普廷罹患癌症且已病入膏肓，很快就會過世。他推測，普廷將在離世前結束這場戰爭，並將手中的權力轉交給身邊的俄羅斯親信。

根據《每日郵報》報導，多年以來普廷健康狀況一直受到外界關注，外傳現年70歲的普廷可能患有癌症、帕金森氏症或其他多種疾病。

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布達諾夫並未提供證據佐證，但他4日接受美國廣播公司（ABC）專訪透露，普廷因為罹癌症造成身體持續出現問題，他說「普廷生病很長一段時間，我認為他很快（就會去世），至少我這麼希望」，並補充，「我方是藉由與普廷關係親密相關人士得知癌症的訊息。」

布達諾夫推測，克里姆林宮在普廷過世後將可能出現權力的更替或轉移，接任者很可能為普廷的親信之一，另外烏俄戰爭也將在普廷過世之前落幕。

專門揭露克宮內幕的社群帳號「General SVR」在Telegram指出，普廷的醫生最近注意到「他健康狀況明顯惡化」，並建議他不應再公開露面，要好好休息。另外該Telegram頻道稱，普廷現在很容易感覺疲倦，並頻繁出現頭暈、頭痛和意識模糊等現象。

據知，普廷近期頻繁取消公開活動或行程，包括去年12月28日以「飛行條件不佳」為由，取消前往愛沙尼亞邊境城市普斯科夫州（Pskov）的計畫，但當時天氣預報顯示天氣晴朗，還有首次打破長年慣例，取消每年一度的年終記者會，就連普廷最為喜愛的年終冰球比賽也被取消。

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