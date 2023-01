長髮捲進卡丁車零件 15歲少女頭皮被扯落腰部以下癱瘓

2023/01/06 14:55

〔即時新聞/綜合報導〕卡丁車競速刺激又好玩,但安全不容疏忽;南非一名15歲印度裔少女日前玩卡丁車,上車之前將長髮紮成馬尾後佩戴安全帽,但頭髮卻在半途被絞進卡丁車中。少女頭皮連頭髮一起被扯落,脊柱、脊髓損傷,目前腰部以下癱瘓,她的父親指控,是卡丁車蓋子鬆脫,導致女兒受傷。

綜合外媒報導,南非15歲印度裔少女克里斯汀(Kristen Govender)和13歲弟弟於2022年12月28日到德本市(Durban)商場的娛樂場消費,兩人跑去玩卡丁車。克里斯汀依照規定將長髮紮成馬尾,並配戴安全帽,做好防護才上車,怎料車子啟動以後,意外橫生。

克里斯汀的父親戈文德(Vernon Govender)指控,女兒在繞第一圈賽道時滑到護欄上,當時車軸的塑膠遮罩零件鬆脫,一名工作人員過來查看,克里斯汀反映了零件鬆脫的情況,對方把鬆脫的零件拔下來,告訴克里斯汀「沒關係」、「可以繼續比賽」,克里斯汀聞言便開始繞第二圈。

沒有塑膠零件遮擋,克里斯汀所駕駛的卡丁車後方車軸裸露在外,她的長髮在半途就這樣被絞進了車軸,巨大的拉力把頭髮連頭皮狠狠地扯下。戈文德又控,當時克里斯汀血流如注,弟弟跑到卡丁車營運商的辦公室求救,但當時辦公室已經關閉,理當在場監控安全狀況的人員並不在現場。

克里斯汀身受重傷,被送往重症病房,如今還在院內接受治療;這起意外除了讓她頭皮撕裂傷外,她還被檢出脊椎瘀血、脊髓損傷與主動脈撕裂,下半身目前處於癱瘓狀態。相關單位目前介入調查,戈文德未來也不排除提出告訴,以免其他人遭受克里斯汀這般可怕經歷。

A 15-year-old Durban girl has spent a week in ICU with spinal bruising, spinal cord damage and a torn aorta after her hair became tangled in her go-kart during an action-karting race at Gateway Mall. https://t.co/tNxtldr6U5