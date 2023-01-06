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    長髮捲進卡丁車零件 15歲少女頭皮被扯落腰部以下癱瘓

    南非一名15歲印度裔少女日玩卡丁車，上車之前將長髮紮成馬尾後佩戴安全帽，但頭髮仍在半途被絞進卡丁車中。少女頭皮連頭髮一起被扯落，脊柱、脊髓損傷，腰部以下目前癱瘓。示意圖，與本文無關。（路透）

    南非一名15歲印度裔少女日玩卡丁車，上車之前將長髮紮成馬尾後佩戴安全帽，但頭髮仍在半途被絞進卡丁車中。少女頭皮連頭髮一起被扯落，脊柱、脊髓損傷，腰部以下目前癱瘓。示意圖，與本文無關。（路透）

    2023/01/06 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕卡丁車競速刺激又好玩，但安全不容疏忽；南非一名15歲印度裔少女日前玩卡丁車，上車之前將長髮紮成馬尾後佩戴安全帽，但頭髮卻在半途被絞進卡丁車中。少女頭皮連頭髮一起被扯落，脊柱、脊髓損傷，目前腰部以下癱瘓，她的父親指控，是卡丁車蓋子鬆脫，導致女兒受傷。

    綜合外媒報導，南非15歲印度裔少女克里斯汀（Kristen Govender）和13歲弟弟於2022年12月28日到德本市（Durban）商場的娛樂場消費，兩人跑去玩卡丁車。克里斯汀依照規定將長髮紮成馬尾，並配戴安全帽，做好防護才上車，怎料車子啟動以後，意外橫生。

    克里斯汀的父親戈文德（Vernon Govender）指控，女兒在繞第一圈賽道時滑到護欄上，當時車軸的塑膠遮罩零件鬆脫，一名工作人員過來查看，克里斯汀反映了零件鬆脫的情況，對方把鬆脫的零件拔下來，告訴克里斯汀「沒關係」、「可以繼續比賽」，克里斯汀聞言便開始繞第二圈。

    沒有塑膠零件遮擋，克里斯汀所駕駛的卡丁車後方車軸裸露在外，她的長髮在半途就這樣被絞進了車軸，巨大的拉力把頭髮連頭皮狠狠地扯下。戈文德又控，當時克里斯汀血流如注，弟弟跑到卡丁車營運商的辦公室求救，但當時辦公室已經關閉，理當在場監控安全狀況的人員並不在現場。

    克里斯汀身受重傷，被送往重症病房，如今還在院內接受治療；這起意外除了讓她頭皮撕裂傷外，她還被檢出脊椎瘀血、脊髓損傷與主動脈撕裂，下半身目前處於癱瘓狀態。相關單位目前介入調查，戈文德未來也不排除提出告訴，以免其他人遭受克里斯汀這般可怕經歷。

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