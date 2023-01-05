為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    眾議院議長難產連拜登都看不下去 直呼太尷尬了

    眾議員議長難產，連美國總統拜登都看不下去，直言「這看起來非常尷尬」，呼籲共和黨人同心協力。（法新社，本報合成）

    眾議員議長難產，連美國總統拜登都看不下去，直言「這看起來非常尷尬」，呼籲共和黨人同心協力。（法新社，本報合成）

    2023/01/05 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長難產，美東時間4日中午12時（台灣時間5日凌晨1時）再次展開投票，結果共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）仍未獲得半數，累計6輪投票仍未選出新眾院議長，連美國總統拜登都看不下去，直言「這看起來非常尷尬」，呼籲共和黨人同心協力。

    綜合外媒報導，美國眾議院議長選舉僵持持續中，台灣時間今日開始第四輪投票，但直到第六輪投票結束，麥卡錫仍然停留在201票，未達絕對半數218票門檻，第六輪投票後，眾院休會，共和黨內部展開會議，並預計在美東時間晚上8時（台灣時間上午9時）再度進行投票。

    面對共和黨人無法達成共識，民主黨籍總統拜登也看不下去，他直呼：「我覺得花這麼多時間真的很尷尬」（I just think it’s really embarrassing it’s taking so long）。

    拜登指出，全世界都在關注眾議院議長選舉，這對美國來說不是一件好事，希望他們能同心協力；在選出議長之前，眾議院處於癱瘓狀態，這意味著無法進行立法事務，新議員也無法宣誓就職。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    喬不定黨內異議 麥卡錫6度闖關美眾院議長寶座失敗
    2023/01/05 08:13

    喬不定黨內異議 麥卡錫6度闖關美眾院議長寶座失敗
    美國百年首度議長難產！麥卡錫三輪投票都失利
    2023/01/04 09:05

    美國百年首度議長難產！麥卡錫三輪投票都失利

    天冷吃薑母鴨後倒下！醫師曝一關鍵
    拜登簽署規模高達52兆法案 正式完成立法
    2022/12/30 09:37

    拜登簽署規模高達52兆法案 正式完成立法
    拜登簽署1.7兆美元開支法案 提供台灣20億軍貸
    2022/12/30 09:04

    拜登簽署1.7兆美元開支法案 提供台灣20億軍貸

    膝蓋內側隱隱作痛是開始退化了嗎？
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播