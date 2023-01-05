眾議院議長難產連拜登都看不下去 直呼太尷尬了

眾議員議長難產，連美國總統拜登都看不下去，直言「這看起來非常尷尬」，呼籲共和黨人同心協力。（法新社，本報合成）

2023/01/05 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長難產，美東時間4日中午12時（台灣時間5日凌晨1時）再次展開投票，結果共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）仍未獲得半數，累計6輪投票仍未選出新眾院議長，連美國總統拜登都看不下去，直言「這看起來非常尷尬」，呼籲共和黨人同心協力。

綜合外媒報導，美國眾議院議長選舉僵持持續中，台灣時間今日開始第四輪投票，但直到第六輪投票結束，麥卡錫仍然停留在201票，未達絕對半數218票門檻，第六輪投票後，眾院休會，共和黨內部展開會議，並預計在美東時間晚上8時（台灣時間上午9時）再度進行投票。

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面對共和黨人無法達成共識，民主黨籍總統拜登也看不下去，他直呼：「我覺得花這麼多時間真的很尷尬」（I just think it’s really embarrassing it’s taking so long）。

拜登指出，全世界都在關注眾議院議長選舉，這對美國來說不是一件好事，希望他們能同心協力；在選出議長之前，眾議院處於癱瘓狀態，這意味著無法進行立法事務，新議員也無法宣誓就職。

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