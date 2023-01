眾議院議長難產連拜登都看不下去 直呼太尷尬了

眾議員議長難產,連美國總統拜登都看不下去,直言「這看起來非常尷尬」,呼籲共和黨人同心協力。(法新社,本報合成)

2023/01/05 10:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國眾議院議長難產,美東時間4日中午12時(台灣時間5日凌晨1時)再次展開投票,結果共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)仍未獲得半數,累計6輪投票仍未選出新眾院議長,連美國總統拜登都看不下去,直言「這看起來非常尷尬」,呼籲共和黨人同心協力。

綜合外媒報導,美國眾議院議長選舉僵持持續中,台灣時間今日開始第四輪投票,但直到第六輪投票結束,麥卡錫仍然停留在201票,未達絕對半數218票門檻,第六輪投票後,眾院休會,共和黨內部展開會議,並預計在美東時間晚上8時(台灣時間上午9時)再度進行投票。

面對共和黨人無法達成共識,民主黨籍總統拜登也看不下去,他直呼:「我覺得花這麼多時間真的很尷尬」(I just think it’s really embarrassing it’s taking so long)。

拜登指出,全世界都在關注眾議院議長選舉,這對美國來說不是一件好事,希望他們能同心協力;在選出議長之前,眾議院處於癱瘓狀態,這意味著無法進行立法事務,新議員也無法宣誓就職。

