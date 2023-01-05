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    首頁　>　國際

    難以繁衍後代 英國將歸還大貓熊陽光及甜甜給中國

    2023/01/05 04:00

    〔中央社〕英國蘇格蘭愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）今天表示，中國出借給英國的一對大貓熊「陽光」及「甜甜」經過多年努力，仍難以繁衍出後代，今年租約到期將把這對貓熊還給中國。

    法新社及英國廣播公司（BBC）報導，陽光與甜甜是在2011年12月抵達愛丁堡，這對大貓熊滿10年租期後必須歸還給中國，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延長了兩年，即2023年到期。官員已證實，牠們可能最快於今年10月底離開英國。

    蘇格蘭皇家動物學會（Royal Zoological Society of Scotland）表示，在陽光及甜甜今年離開英國前，該協會計畫為牠們舉行「盛大的送別會」。

    學會總裁菲爾德（David Field）指出：「身為在英國的唯二大貓熊，牠們深受訪客歡迎，已幫助數以百萬人與自然連結，並為野生動物保護募集重要資金。」

    大貓熊在圈養環境中難以繁殖，可能對自然交配失去興趣，或者根本不知道如何交配。當地團隊曾多次為牠們進行人工授精，但均以失敗告終。

    根據動保組織「貓熊國際」（Pandas International ），雌性大貓熊每年只在春季有一次發情期，可懷孕狀態僅有24至36個小時。

    在2021年疫情期間，愛丁堡動物園曾考慮將這對大貓熊還給中國，不再與中方續約，因為疫情造成了的沉重財務壓力。牠們是英國僅有的一對大貓熊，每年的租借費用約100萬英鎊（約新台幣3850萬元）。1120105

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